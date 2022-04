US-Firma schnappt sich Lizenz – Ende einer Ära – keine Panini-Bilder mehr zur EM 2024 Der italienische Hersteller bringt kein Sammelalbum zur Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland heraus. Der Nachfolger steht bereits bereit. Jon Mettler

Das Panini-Sammelfieber ist in der Schweiz besonders hoch. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Diego Maradona, David Beckham, Cristiano Ronaldo: Die Stars der grossen Fussballturniere gibt es seit je als Sammelbilder. Kleine und gross gebliebene Kinder tauschen die kultigen Fotos auf Schulplätzen, Hinterhöfen und zuletzt auch im Internet. Das Sammelfieber ist mit einem Namen verbunden: Panini.

Doch für den legendären Hersteller aus Italien kommt es nun zum EM-Aus. Zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird es die Panini-Bilder mit Sammelalbum nicht mehr geben.

Verzichten müssen die Fans auf die lieb gewordene Tradition des Sammelns und Einklebens aber nicht. Der US-Konzern Topps konnte sich die Lizenzrechte sichern. Neben der EM 2024 hat sich die Firma zudem die Rechte an der Nations League und der Frauen-EM 2025 geschnappt.

Zuvor hatten die Amerikaner die italienische Konkurrenz bereits bei der Champions League und der Bundesliga als offiziellen Sticker-Partner abgelöst.

Die Gründe für den aktuellen Wechsel sind unklar. Die naheliegendste Erklärung ist, dass Topps dem europäischen Fussballverband Uefa mehr Geld als Panini geboten hat.

US-Konkurrent schielt auf Europa

Topps ist ein Hersteller von Süsswaren und Sammelkarten mit Sitz in New York. Das Unternehmen konzentriert sich vor allem auf Sportarten, die in den USA beliebt sind. Dazu gehören Baseball, American Football und Eishockey.

Neuerdings versucht Topps aber auch ein Sportpublikum ausserhalb der USA anzusprechen. So gibt das Unternehmen Sammelkarten zur Formel 1 heraus. Der aggressive Vorstoss in die Welt des Fussballs ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg.

Topps erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 550 Millionen Dollar und einen Betriebsgewinn von 150 Millionen Dollar.

Werbeträger der Kampagne für die EM 2024 ist kein geringerer als José Mourinho. Die Zusammenarbeit mit dem Roma-Trainer kündigt Topps in einem Video an. Gemäss dem Unternehmen soll der Portugiese «persönlich die Spieler auswählen, die in den Kollektionen vertreten sein werden».

Das allererste Panini-Heft erschien zur Weltmeisterschaft 1970 in Italien. Im deutschsprachigen Raum waren die Sammelalben ab 1974 erhältlich. Die höchste Auflage erreichte bis heute die WM 2006 mit 800 Millionen verkauften Bildern.

Schweiz ist für Panini ein wichtiger Markt

Die Schweiz gehört für Panini zu den wichtigsten Märkten der Welt. In keinem anderen Land werden so viele Bilder pro Person gekauft wie hierzulande. Konkrete Angaben machen die Italiener dazu indes keine.

Das Album zur verschobenen Fussball-EM 2020 umfasste 678 Sticker auf 96 Seiten. Die Päckli kosteten in der Regel 1.10 Franken und enthielten fünf Bilder. Bedeutender Anbieter ist die Kiosk-Kette Valora.

Jon Mettler ist seit 2018 Wirtschaftsredaktor bei der Zentralredaktion von Tamedia. Er berichtet über Telekommunikation, Digitalisierung, Tourismus und die Uhrenindustrie. Er hat mehrere Journalistenpreise gewonnen, darunter den Nebenmedienpreis des Schweizerischen Anwaltsverbands, den European Newspaper Award und den Medienpreis der Bedag. Mehr Infos @jonmettler

