Unterhändler des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten haben sich auf die Einführung von einheitlichen Smartphone-Ladesteckern in der Europäischen Union geeinigt. Stecker im Format USB-C sollen für alle Handys, Tablets und Digitalkameras eingeführt werden, teilte das EU-Parlament am Dienstag in Strassburg mit. Dies soll künftig auch für Laptops, Lautsprecherboxen und Kopfhörer gelten.

Die neue Regelung soll demnach ab Herbst 2024 kommen. Für Laptops wird es jedoch später, voraussichtlich Anfang 2026. Der Einigung müssen das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten nun noch formell zustimmen. Stimmen auch das EU-Parlament und der Ministerrat zu, tritt das Gesetz auch hierzulande in Kraft: Die Schweiz würde den Entscheid der EU übernehmen.

Die schweizerische Gesetzgebung sei im Falle von einheitlichen Ladekabeln weitgehend bereit, «den EU-Entscheid zu übernehmen, sobald dieser in Kraft tritt», teilte das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mit.

Bereits 2016 seien in der Schweiz «die einschlägigen Verordnungen im Hinblick auf die Einführung des einheitlichen Ladegeräts revidiert» worden, hiess es weiter.

Die Europäische Kommission bemühte sich bereits seit 2009 um eine Einheitslösung, damit sich Verbraucherinnen und Verbraucher bei einem Wechsel von Handy oder Tablet keine neuen Ladekabel kaufen müssen – oder ihr Mobiltelefon problemlos auswärts aufladen können, wenn sie ihr eigenes Kabel vergessen haben. Seitdem hat sich die Zahl der Anschlüsse immer weiter reduziert.

Die deutsche Europaabgeordnete Anna Cavazzini (Grüne) begrüsste die Einigung als «Ende des Kabelsalats in unseren Schubladen und deutlich weniger Ressourcenverbrauch.» Handy-Ladekabel waren nach Angaben der EU-Kommission im Jahr 2018 für rund 11’000 Tonnen Elektroschrott verantwortlich.

Der Digitalverband Bitkom bemängelte, dass die EU mit der Einigung auf das Format USB-C technischem Fortschritt «Jahre hinterher» hinke. Kabelloses Laden setze sich «immer weiter durch». Das Aufladen von Smartphones oder elektrischen Zahnbürsten an Ladestationen statt mit einem Kabel ist ein wachsender Trend bei Verbraucherinnen und Verbrauchern.

Der maltesische Europaparlamentarier Alex Agius Saliba wies jedoch darauf hin, dass die Einigung «Bestimmungen über kabelloses Laden» enthalte. Derzeit existieren noch drei verschiedene Systeme: Der Mikro-USB-Anschluss, die neuere Verbindung über USB-C sowie Lightning von Apple. Der iPhone-Anbieter hatte sich lange gegen einen einheitlichen Ladestecker gewehrt. «Der Vorschlag steht in keinem Verhältnis zu dem wahrgenommenen Problem», hatte Apple bei der Vorstellung der Pläne durch die EU-Kommission vergangenes Jahr erklärt.

