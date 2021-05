Krach um Betretungsverbote – Empörung wegen Schliessung des Rheinuferwegs Der Birsfelder Hafen und der Auhafen machen werktags den Uferweg für Spaziergänger dicht, obschon eine Arbeitsgruppe Alternativen prüft. Landrat Klaus Kirchmayr ist stocksauer. Daniel Wahl

Nur noch sonntags offen. Der Bermenweg sei bei laufendem Betrieb der Ladekräne im Birsfelder Hafen für Spaziergänger zu gefährlich, heisst es. Foto: Nicole Pont

Noch lassen sich nicht wie vorgesehen per Montag, 3. Mai, alle Gittertüren schliessen. Noch sind nicht alle Zäune gezogen, die werktags den beliebten Rheinuferweg in Baselbieter Hafenarealen unbegehbar machen sollen. Aber schon in den kommenden Tagen bleibt der sogenannte Bermenweg entlang des Birsfelder Hafens und des Auhafens bei Muttenz nur noch an Sonn- und Feiertagen für Spaziergänger offen. Die in der Schweiz einzigartige Nähe zu grossen Schiffen, der Blick über die Weite ans Grenzacherhorn, die Bewunderung des einmaligen Orchideenstandorts am Rheinbord, wie es Landrat Peter Hartmann, Co-Präsident Grüne Muttenz, ausdrückt, das alles wird für Schulklassen nicht mehr und für Spaziergänger und Velofahrer nur noch sehr eingeschränkt möglich sein.