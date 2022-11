Basler Werbetrams damals und heute – Empörte Politiker und ein schweinischer Anblick Immer mehr Trams bringen den BVB Werbeeinnahmen. Verschwindet ihr traditionelles Grün klammheimlich aus dem Basler Stadtbild? Alexander Müller

Das Baloise -Tram ist Teil einer grossen Marketing-Offensive des Versicherungskonzerns im Zuge eines Rebrandings. Foto: Kostas Maros

Nun also auch noch ein Baloise-Tram. Der Basler Versicherungskonzern hat seit Donnerstag ein eigenes Werbetram bei den BVB. In den letzten Wochen sind bei den Basler Verkehrsbetrieben einige neue Werbetrams hinzugekommen. Beispielsweise eines, das auf den Pferdesportanlass CHI Basel in der Joggeli-Halle aufmerksam macht. Oder das Tram mit Werbung für die neu eröffnete Dreiländergalerie.

Verschwindet das traditionelle BVB-Grün klammheimlich aus dem Basler Stadtbild? Nein, sagt Unternehmenssprecher Benjamin Schmid. Er verweist auf die Zahlen: Derzeit sind es zehn Trams sowie ein Bus, die mit bezahlter Werbung durch die Stadt kurven. Hinzu kommen sechs weitere Sujet-Trams, für die kein Erlös in die BVB-Kasse fliesst. Darunter die beiden FCB-Trams, der Federer-Express oder das U-Abo-Tram. Bis zum vorletzten Wochenende war es noch eines mehr: Das Corona-Tram ist aber inzwischen «entklebt» worden, wie das Entfernen der auf den Lack aufgeklebten Werbefolie in der Fachsprache genannt wird.

Mit Pferdestärken unterwegs: Dieses Tram wirbt für das Reitturnier CHI Basel. Andy Gutmann

Im Vergleich dazu: Der Fuhrpark der BVB besteht ohne die Oldtimer aus 102 Trams und 116 Bussen. Derzeit sind somit rund 15 Prozent der Trams nicht im grünen Gewand unterwegs. Dieser Anteil schwankt über die Jahre. Eine Obergrenze, wie viele Trams und Busse an Werbekunden verkauft werden dürfen, gebe es allerdings nicht, sagt Schmid. «Das wäre der falsche Weg, auch angesichts der finanziellen Situation.» Die Verkehrsbetriebe mussten im vergangenen Jahr einen Verlust von beinahe 24 Millionen Franken hinnehmen wegen des Passierrückgangs während der Pandemie. Bereits im Jahr zuvor betrug das Minus aus den gleichen Gründen rund 20 Millionen Franken.

Moderne Zeiten: Ein-Streaming-Anbieter wirbt in Basel für sein Pay-TV-Modell. Foto: Andy Gutmann

Ein Werbetram kostet die Kunden bei der Buchung für einen Monat 42’000 Franken, für ein ganzes Jahr müssen 210’000 Franken in die Hand genommen werden. Geld, das bei den Basler Verkehrsbetrieben dringend benötigt wird. Dementsprechend sind die BVB nicht sehr wählerisch: Nicht erlaubt bei Vollwerbetrams sind beispielsweise politische oder religiöse Werbung sowie Werbung für Tabak oder Arzneimittel.

Ebenfalls nicht erlaubt sind Werbungen, die gegen die Interessen der BVB selbst verstossen. Die Interessen des Kantons hingegen sind nicht Gegenstand der Ausschlusskriterien. Daher ist es für die BVB kein Problem, wenn ein Tram für den deutschen Lebensmittelhändler Hieber wirbt und ein anderes die Kunden von der Basler Innenstadt wegzulocken versucht in Richtung des riesigen neuen Shoppingcenters in Weil am Rhein. Praktischerweise fährt das 8er-Tram der BVB die Einkaufstouristen gleich direkt vor die Tore der Dreiländergalerie.

Dieses Tram macht Werbung für die Konkurrenz der Basler Innenstadt – und fährt die Einkaufstouristen auch gleich noch dort hin. Foto: Andy Gutmann

In der Geschichte der BVB gab es zwar auch Phasen, in denen Werbung auf den Trams verboten war. Dennoch blicken die Verkehrsbetriebe auf eine lange Tradition mit Werbetrams zurück. Bereits Ende der 1920er-Jahre waren Vollwerbetrams auf dem Basler Schienennetz zu sehen. Um 1928 fuhr beispielsweise ein «Kinotram» durch die Stadt.

Bereits 1928 machten die BVB Werbung auf ihren Trams. Für die Passagiere gab es nur den Tunnelblick.

Viele grosse Basler Unternehmen haben in den letzten Jahrzehnten das eine oder andere Mal auf das Tram gesetzt, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Die älteren unter unseren Leserinnen und Lesern erinnern sich möglicherweise noch an das «Pünktli-Tram» der Chemiefirma Ciba.

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Das Ciba-Tram auf der mittleren Brücke. asdfafdasdf

Das vermutlich beliebteste Werbetram auf dem Basler Netz war jedoch bloss ein Anhänger und fuhr nicht für die BVB, sondern für die BLT: An das legendäre «Säulitram» der Basellandschaftlichen Kantonalbank dürften sich die meisten Zeitgenossen bis heute erinnern. 2013 wurde der Tramanhänger ausrangiert und nach Stuttgart gebracht. Dort hat es bis heute einen Ehrenplatz vor dem lokalen Schweinemuseum.

Das «Säulitram» der BLT prägte jahrelang das Stadtbild. Jetzt steht es in Stuttgart in einem Museum. Foto: Henry Muchenberger

In den vergangenen Jahren gab es aber auch immer mal wieder Streit um das eine oder andere Werbetram. Beispielsweise um jenes Flexity-Tram, das in der Zeit rum um den versuchten Putsch gegen den türkischen Präsidenten Erdogan in Basel Werbung für die «Turkish Airlines» machte. Das rote Tram sorgte so für den einen oder anderen roten Kopf in der Stadt.

Eine Tramwerbung für das Möbelhaus Wohnpark Binzen gab 2020 zu reden. Die Baselbieter SP-Politikerin Mirjam Locher versuchte damals die Empörung über vermeintlichen Sexismus zu schüren. «Die Frau, die dort abgebildet ist, hat keinen Zusammenhang mit dem Sessel, der beworben wird. Der Körper wird ins Zentrum gerückt», sagte die verärgerte Politikerin damals gegenüber der BaZ. Ein Grossteil der Öffentlichkeit sowie die BLT selbst, bei der das Tram fuhr, hielten die Möbelwerbung damals jedoch für unproblematisch.

Dieses Möbel-Model sorgte im Baselbiet für rote Köpfe. Foto: Twitter / Miriam Locher

Für Aufregung sorge 2010 das abrupte Ende des FCB-Trams. Es hauchte sein Leben aus, als es bei Bauarbeiten im Tramdepot am Wiesenplatz zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort stand: Weil ein Teil der Mauer einstürzte, wurde der Stolz der Fussballfans unter Backsteinen begraben. Später haben die BVB Rotblau ein neues Tram gewidmet. Heute sind sogar zwei FCB-Trams im Einsatz.

Das Tram wurde von der Depotmauer erdrückt wie der FCB von vielen seiner Gegner. Foto: zvg

Obwohl aktuell mehr Werbetrams unterwegs sind als in früheren Jahren, gibt es gemäss BVB-Sprecher Benjamin Schmid weniger negative Rückmeldungen als auch schon. Das habe möglicherweise auch damit zu tun, dass die Fenster vermehrt fast ganz unbeklebt bleiben.

Kaum negative Feedbacks hat es gemäss Schmid bislang hinsichtlich der eigenen Trams gegeben. «Diese machen vielen Leuten eine Freude.» Die scheint den BVB insbesondere beim Tram zu Ehren des Münchensteiner Tennis-Champions Roger Federers gelungen zu sein: «Das Federer-Tram hat bezüglich der öffentlichen Aufmerksamkeit sämtliche Dimensionen gesprengt», sagt Schmid. Der Tenniskönig war im Oktober 2021 bei der Tramtaufe persönlich vor Ort. Die Umgestaltung des Flexity-Trams liessen sich die BVB insgesamt 100’000 Franken kosten.

Roger Federer und «sein» Tram: Der Baselbieter Tenniskönig bei der Tramtaufe im Oktober 2021 in Basel. Foto: Pino Covino

Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. Mehr Infos @mueller_alex

Fehler gefunden?Jetzt melden.