Osterfeiern nach Corona – Emotionale Papst-Botschaft an Bürgermeister aus Ukraine Die Osterfeiern stehen im Zeichen des Kriegs. In Jerusalem dürfen erstmals seit der Corona-Pandemie wieder Touristen zu den Feiern reisen.



Der Papst an der Osternachtsmesse im Petersdom. (16. April 2022) Foto: AFP

Mit einer stimmungsvollen Feier ist im Petersdom die Osternacht im Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi zelebriert worden. Papst Franziskus sorgte dabei am Ende der Predigt für einen emotionalen Höhepunkt, als er sich direkt an Iwan Fedorow wandte, den Bürgermeister der südukrainischen Stadt Melitopol, der als Gast in der ersten Reihe sass. «Wir alle beten mit euch und für euch», sagte Franziskus, «in dieser Dunkelheit, in der Ihr lebt, der Dunkelheit des Krieges, der Grausamkeit». Er sprach den Ukrainern Mut zu.

Fedorow war im Krieg von den Russen entführt und erst im Zuge eines Gefangenenaustausches freigelassen worden. Zusammen mit Parlamentariern war er im Vatikan zu Gast. Franziskus schloss seine Predigt mit dem Satz «Christus ist auferstanden» auf Ukrainisch.

Der 85 Jahre alte Argentinier verzichtete erstmals in dem Pontifikat darauf, den wichtigsten Gottesdienst des Kirchenjahres selbst zu leiten; dies übernahm Kardinaldekan Giovanni Battista Re. Franziskus, der in dieser Karwoche schon viele Veranstaltungen hinter sich hatte und zudem von Knieschmerzen geplagt wird, verfolgte die Messe grossteils sitzend auf einem Sessel vor den rund 5500 Gläubigen. Neben der Predigt taufte er noch sieben Erwachsene. In der Heiligen Nacht vor dem Ostersonntag wird die Auferstehung Jesu Christi nach dessen Tod am Kreuz gefeiert. Die Zeremonie begann dabei traditionell mit der Einzugsprozession in den dunklen Dom hinter der Osterkerze, an der zum Ruf «Lumen Christi» (Licht Christi) die Kerzen der Priester und Gläubigen in der Petersbasilika entzündet werden. Am Sonntag steht die grosse Ostermesse mit Osterbotschaft und dem traditionellen Segen «Urbi et Orbi» auf dem Petersplatz vor Zehntausenden Gläubigen an. Ostermesse in Jerusalem erstmals wieder mit Touristen Christen aus aller Welt haben am Sonntag im Heiligen Land Ostern gefeiert. Patriarch Pierbattista Pizzaballa, der höchste katholische Würdenträger im Heiligen Land, zelebrierte am Morgen in der Grabeskirche in Jerusalem die traditionelle Ostermesse. Die Feiern wurden überschattet von Konfrontationen auf dem Tempelberg in Jerusalems Altstadt, die Spannungen nach einer Terrorwelle weiter verschärften.

Patriarch Pierbattista Pizzaballa an der katholischen Feier am Palmsonntag in Jerusalem. Foto: AFP

Erstmals seit drei Jahren konnten wieder Touristen und Pilger zu Ostern ins Heilige Land einreisen. Wegen der Corona-Pandemie hatte Israel seine Grenzen für Besucher geschlossen. Erst seit März ist die Einreise für ungeimpfte Touristen wieder erlaubt. Das israelische Tourismusministerium hatte sich für die Woche von Ostern, des jüdischen Pessachfests und des muslimischen Ramadan auf rund 30’000 Touristen eingestellt.

Pizzaballa erinnerte in seiner Osterbotschaft «an all die Situationen von Tod, die uns umgeben». Er sprach von «den schrecklichen Umständen, unter denen viele Menschen auf der Welt leben, sei es im Heiligen Land, in der Ukraine, im Jemen, in einigen Ländern Afrikas und Asiens». Er erinnerte auch an die tragischen Verluste durch die Corona-Pandemie.

Die Auferstehung Jesu bedeute dagegen «die Verkündung einer neuen Freude». Der Erzbischof forderte: «Wir sollen uns nicht zurückziehen oder uns in unseren Ängsten verschliessen.» Man dürfe den Tod nicht fürchten, weil dies dem Glauben an die Wiederauferstehung widersprechen würde, sagte er.

Feier in der Grabeskirche am Palmsonntag. Foto: AFP

Die Grabeskirche in Jerusalems Altstadt steht an dem Ort, an dem Jesus der christlichen Überlieferung nach gestorben und wieder auferstanden ist. Sie gilt als heiligster Ort des Christentums und als ein Zentrum christlicher Osterfeiern. Christen sind in Israel eine sehr kleine Minderheit, sie machen nur rund zwei Prozent der 9,4 Millionen Bürger aus.

SDA/oli

