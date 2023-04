Hitzige Gemeindeversammlung – Emotional, chaotisch, kontrovers Für das Teilzonenreglement Ortskern erhält die Arlesheimer Exekutive keine Mehrheit. Der Gemeinderat muss nochmals über die Bücher. Daniel Aenishänslin

In Arlesheim wird weiter darüber gestritten, wie man mit den Bauten im Zentrum umgehen soll. Foto: Henry Muchenberger

Es war eine aussergewöhnliche Gemeindeversammlung in der Sporthalle Hagenbuchen in Arlesheim. Eine Gemeindeversammlung der grossen Erwartungen. Es kamen rund 500 Arlesheimerinnen und Arlesheimer. Schon in der Schlange vor dem Eingang war zu hören: «Das wird spannender als die Tagesschau.» Es wurde aber auch chaotischer.

Schliesslich wies die Versammlung das Teilzonenreglement Siedlung Ortskern mit 257 gegenüber 219 Stimmen zurück an den Gemeinderat. Der Gemeinderat muss also mit einem neuen Vorschlag aufwarten. Das dürfte nicht gerade einfach werden, denn es gibt Auflagen von Bund und Kanton.

Vom Quartierplan Ortskern möchte der Gemeinderat zum Teilzonenreglement Siedlung Ortskern. Das eine ersetzt den andern. Dabei würden Gebäude und auch Bäume unter Schutz gestellt. Vor allem das geht den Mitgliedern der IG Fruschd (Freiheit und Schutz fürs Dorf) und ihren Sympathisanten zu weit. Der Frust sitzt offenbar so tief, dass gar versucht wurde, das Eintreten auf das Geschäft zu verhindern. Damit wäre es ganz vom Tisch gewesen.

Mehr Stimmen als Anwesende?

In der Abstimmung über das Geschäft ging es drunter und drüber. Sie musste mehrmals durchgeführt werden. Einige beschwerten sich, der Gemeinderat habe keine klare Abstimmungsfrage gestellt. Was so nicht stimmt. Ein anderes Mal wurden mehr Stimmen gezählt, als tatsächlich Personen im Saal hätten vorhanden sein können, was Stimmbürger Christian Schüpbach zur Aussage bewog, er habe noch nie so etwas Chaotisches gesehen, weshalb ihn eine Stimmrechtsbeschwerde nicht erstaunen würde.

Die Mitglieder des Arlesheimer Gemeinderats mussten am Mittwoch ein dickes Fell haben. Manch einen Seitenhieb kriegten sie ab. Unter anderem wurde den beiden Gemeinderätinnen Brigitte Treier (FDP) und Monika Strobel (parteilos) vorgeworfen, als Hauseigentümerinnen im Ortskern würden sie von den Änderungen profitieren, während insgesamt ein zweistelliger Millionenbetrag an Eigentumswerten durch neue Auflagen vernichtet würde. Dass die beiden Gemeinderätinnen einen Profit aus ihrer Arbeit zögen, bezeichnete Strobel als «fertige Lüge».

Brigitte Erbacher von der IG Fruschd kritisierte, die Arbeit des Gemeinderates sei von Beginn weg «politisch und ideologisch» motiviert gewesen, und sprach von einer «rigorosen Unterschutzstellung». Anpassungen an der Vorlage seien «dringend notwendig», bis dato sei sie «überladen, unüberschaubar, eigentümerfeindlich». Hugo Erbacher, ebenfalls IG Fruschd, tat kund: «Von ausgewogen kann nicht die Rede sein» und sprach von einem neuen «Regime».

«Viele können damit leben»

Dagegen betonte Michael Honegger, Präsident der Gemeindekommission, der Gemeinderat sei «in verschiedenen Punkten auf die Hauseigentümer zugegangen». Die Vorlage sei ein gelungener Balanceakt. Gemäss Balz Stückelberger (Landrat FDP) aber eine, die noch mit einigen Anträgen – die sind bereits eingegangen – geschliffen werden müsste. Gemeinderat Felix Berchten (Frischluft): «Wir haben mit 22 Hauseigentümern Einzelgespräche geführt. Viele können damit leben.»

Es scheint, dass die Fronten verhärtet und die Hände des Gemeinderats in einigen Punkten gebunden sind. Trotzdem, eine neue Vorlage muss her, die wohl zu den nächsten Rededuellen führen wird. Einige hoffen auch auf die Zeit. Caspar Zellweger als Gegner der Vorlage sagte, er erhoffe sich eine Diskussion auf Augenhöhe. Jedoch erst später. «Erst müssen die Wunden heilen.» Ein Dorf und ein Graben mittendurch.

