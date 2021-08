TV-Kritik – Emo-Fernsehen mit Belinda Bencic Eine tränenreiche Livebotschaft und eine Zwangsschaltung von Belinda Bencic zu ihrem Vater zeigen: Sportberichterstattung sollte nicht unnötig emotional sein. Meinung Philippe Zweifel

Mehr überrumpelt als überrascht: Spontane Live-Schaltung zwischen Belinda und Iwan Bencic. Video: Tamedia/SRF

Wenn es am Fernsehen peinlich wird, zieht sich mein 13-jähriger Sohn ein Sofakissen vors Gesicht. Momente mit grossem Fremdschämfaktor sind für ihn zum Beispiel zwei Menschen, die sich küssen. Manchmal reicht auch schon ein verliebter Blick. Aber auch die Olympischen Spiele gehören in diese Kategorie – was an der Berichterstattung des Schweizer Fernsehens liegt, die Emotionen knallhart ausschlachtet.

Zum Beispiel jene des Fechters Max Heinzer, der nach dem frühen Turnier-Aus im Interview mit den Tränen kämpfte. So weit, so normal. Doch dann entschuldigte sich der Luzerner bei seinem kleinen Sohn. «Mael, ich habe versprochen, dass ich mit einer Medaille heimkomme. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe alles gegeben, es tut mir megaleid, aber wir werden trotzdem einen guten Sommer haben», schniefte Heinzer in die Kamera.