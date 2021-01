Was wir lesen – Emilie Pine: Notes to self In sechs Texten schreibt eine brillante Frau brutal ehrlich über schambeladene Themen. Eine Frage aber bleibt: Und wie weiter, wenn mal gesagt wurde, was gesagt werden muss? Nina Kunz (Das Magazin)

Wenn ich bis in alle Ewigkeit nur noch ein Genre lesen dürfte, würde ich – ohne Frage – den persönlichen Essay wählen. Denn persönliche Essays haben alles, was ich liebe: Sie erzählen eine Geschichte, denken kritisch über die Gesellschaft nach und befriedigen meine endlose Neugierde in Bezug auf die Frage, wie andere Menschen denn so leben, denken und leiden.

Gerade lese ich zum Beispiel «Notes to Self», eine Sammlung persönlicher Essays der irischen Theaterwissenschaftsprofessorin Emilie Pine. Darin erzählt sie plastisch und ohne Rücksicht auf Schamgrenzen über ihre Erfahrungen mit Depressionen, Unfruchtbarkeit, Menstruationsschmerzen, sexueller Gewalt und älter werdenden Eltern, um die man sich kümmern muss. (Das Buch erscheint am 8. März auf Deutsch unter dem Titel «Botschaften an mich selbst».)