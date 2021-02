Rotblaue Erinnerungen – Embolos Hunger, Jankos Schmankerl und Widmers Apéro FC Winterthur gegen den FC Basel – dieses Cupspiel hat es in den letzten neun Jahren fünfmal gegeben. Die BaZ blickt vor dem sechsten Duell zurück. Dominic Willimann

Winterthur gegen Basel – das sind stets stimmungsvolle Affichen (wie hier 2012). Foto: Urs Jaudas

Basel gegen Winterthur, das ist im Schweizer Cup fast schon ein Klassiker. Fünfmal ist es im zweitwichtigsten nationalen Wettbewerb in den letzten neun Jahren zum Duell der beiden Mannschaften gekommen; jedes Mal konnte sich der FCB durchsetzen. Und die zwei Teams standen sich gar einst in einem Cupfinal gegenüber, den Basel 1975 mit 2:1 für sich entschied. Der letzte Winterthurer Sieg über Rotblau geht auf das Jahr 1988 zurück, als die Zürcher in der NLB den FCB – mit dem heutigen Assistenztrainer Patrick Rahmen – 2:1 besiegten.

Das Aufeinandertreffen am Mittwoch ist der sechste Vergleich in der jüngsten Cuphistorie, das fünfte Mal geniesst Winterthur Heimrecht. Wegen des unbespielbaren Terrains auf der Schützenwiese musste der Achtelfinal jedoch kurzfristig in den St.-Jakob-Park verlegt werden. Die BaZ blickt auf die letzten fünf Cup-Duelle zurück.