Rotblau Weltweit – Embolo ist im Formtief, Kalulu träumt vom Aufstieg Seit sechs Ligaspielen hat Breel Embolo für die AS Monaco nicht mehr getroffen, während Aldo Kalulu Sochaux zum späten Sieg schiesst. Simon Tribelhorn

Läuft derzeit seinen eigenen Ansprüchen hinterher: Breel Embolo im Ligaspiel gegen Ajaccio. Foto: AFP

Frankreich

Bei Breel Embolo ist der Wurm drin: Der Schweizer Nationalspieler ist bei Monaco nun schon seit sechs Spielen ohne Ligator, sein letztes erzielte er Anfang Februar gegen Clermont Foot. Am Sonntag stand Embolo gegen Ajaccio zum ersten Mal seit diesem Spiel wieder in der Startelf, zuvor kam er nur noch zu Teileinsätzen. Beim 2:0 über den korsischen Club durfte er wieder einmal über die vollen 90 Minuten spielen, ein Tor gelang dem 26-Jährigen nicht.

Besser läuft es bei Aldo Kalulu: In der Ligue 2 bleibt er mit Sochaux im Rennen um den Aufstieg, am Samstag schoss der 25-Jährige seine Mannschaft gegen Grenoble in der 88. Minute zum 1:0-Sieg. Sochaux bleibt damit dem zweitplatzierten Bordeaux mit einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen. Bordeaux gewann am Wochenende 1:0 gegen das abstiegsgefährdete Nîmes, wo der sonst gesetzte Nasser Djiga nicht im Kader stand.



Argentinien

Gaston Sauro ist mit Huracan in der Qualifikation für die südamerikanische Champions League gescheitert. Der argentinische Verteidiger traf in der letzten Qualifikationsrunden mit seinem Verein auf Sporting Cristal aus Peru, das Hinspiel endete 0:0. Im Rückspiel in Lima sah es so aus, als würde die Partie im Penaltyschiessen entschieden werden (in der Qualifikation gibt es keine Verlängerung), doch in der 97. Spielminute schoss Cristal das 1:0, und Huracan schied auf eine bittere Art und Weise aus. Sauro spielte in beiden Partien durch.



Deutschland

Seit Eder Balanta am 31. Januar zu Schalke 04 gewechselt ist, haben die Gelsenkirchener noch kein Spiel verloren. Der Kolumbianer kommt meistens als Joker von der Bank, so wie am Samstag beim 1:1 gegen Augsburg, als er in der 35. Minute für den verletzten Zalazar eingewechselt wurde. Trotz der Schalker Serie der Ungeschlagenheit von acht Spielen in Folge belegen sie den zweitletzten Platz der Bundesliga, was daran liegt, dass «die Knappen» sechs Mal unentschieden spielten und nur zwei Mal gewannen.



Griechenland

Seine Rückkehr zu Olympiakos Piräus hatte sich Pajtim Kasami sicherlich ganz anders vorgestellt: Der 30-Jährige spielte kaum, stand oft nicht im Kader und verletzte sich zu allem Übel zwischenzeitlich auch noch. Beim ersten Playoff-Spiel in der Championship-Gruppe gegen Volos stand Kasami in der Startelf und dankte dies seinem Trainer Jose Gonzalez mit dem 1:0 in der 7. Minute. Piräus gewann 3:0, und Kasami durfte sich über seinen ersten Saisontreffer freuen.



Eine Liga darunter, in der Super League 2, hat Konstantinos Dimitriou seinen letzten Einsatz im Dezember 2022 vorzuweisen. Seitdem fehlt der 23-Jährige beim Tabellenführer Panserraikos verletzt. Dennoch bekam er mit, wie in der Liga plötzlich ein riesiges Chaos herrschte: Die Clubs streikten im Februar wegen ausbleibender Zahlungen in der Höhe von 8,5 Millionen Euro von Ligasponsor Betsson während dreier Spieltage. Ende Februar gab die Liga bekannt, zusammen mit dem Sportminister und der Super League 1 habe man finanzielle Mittel gefunden, um die Überlebensfähigkeit der Clubs und die Fortsetzung der Liga zu sichern. Infolgedessen wurde der Spielbetrieb vor einer Woche wieder aufgenommen. Doch nicht alle Vereine hatten Glück: Apollon Larisa wäre am Sonntag der Gegner für Panserraikos gewesen, doch der Club meldete vergangene Woche Konkurs an und zog sich aus der Liga zurück. Larisa hatte schon zu Beginn der Saison massive Probleme und meldete zum Saisonstart nur 13 (!) Spieler in seinem Kader. Die Partie wurde 3:0 Forfait für Dimitrious Panserraikos gewertet.



Italien

Nach einer schwachen Hinrunde hat die AC Fiorentina nach dem 1:0 gegen Lecce nun bereits sieben Pflichtspiele in Serie gewonnen. Beteiligt am Aufschwung der Florenzer ist auch Arthur Cabral: Unter der Woche schoss der Brasilianer in der Conference League beim 4:1-Auswärtssieg gegen Sivasspor den Ausgleich zum 1:1 und verhalf seinem Club so zur Qualifikation für den Viertelfinal.



Österreich

Albian Ajetis Rückkehr bei Sturm Graz nach seiner Oberschenkelverletzung hätte nicht besser laufen können: Gegen die WSG Tirol wurde der 26-Jährige in der 85. Minute eingewechselt und schoss nur drei Minuten später den Entscheidungstreffer zum 2:0.



Paraguay

Derlis Gonzalez wird bei Club Olimpia wohl für längere Zeit ausfallen: Der Captain knickte in der 18. Minute im gegnerischen Strafraum um und hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen.



Russland

Fedor Chalov schoss ZSKA Moskau zum 1:0-Sieg gegen den Tabellenführer Zenit St. Petersburg. Der 24-Jährige traf in der 72. Minute und ist mit 12 Saisontoren der viertbeste Torschütze der Liga.



Saudiarabien

Obwohl Felipe Caicedo beim Abha Club als Stammspieler im Sturm gesetzt ist, kommt der Ecuadorianer erst auf zwei Tore in der laufenden Meisterschaft. Am Samstag traf der 34-Jährige gegen Al-Nassr auf keinen Geringeren als Cristiano Ronaldo. Lange lag Abha mit 1:0 vorne, doch der portugiesische Superstar leitete in der 78. Minute mit einem Freistosstor aus 35 Metern die Wende ein, und Al-Nassr gewann am Ende mit 2:1.



Türkei

Birkir Bjarnason wurde bei Adana Demirspor aufgrund mangelnder Leistung aus dem Kader gestrichen. Der Vertrag des Isländers, der im Sommer ausläuft, wird wohl nicht verlängert.



Fehler gefunden?Jetzt melden.