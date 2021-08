Basel im Festival-Fieber – «Em Bebbi sy Jazz» und «Summerblues Basel» machen gemeinsame Sache Der Freitag wird ein besonderer Tag für die Basler Musikszene sein. Mit «Em Bebbi sy Jazz» und «Summerblues Basel», die heuer zum allerersten Mal am selben Tag stattfinden, kann man sich beidseits des Rheins auf viel Open-Air-Musik freuen. Nick Joyce

«Em Bebbi sy Jazz» zog in den vergangenen Jahren stets viel Publikum an. Dieses Jahr wird der Marktplatz allerdings nicht bespielt. Foto: Dominik Plüss

Ob dieser Meldung haben sich die Musikfans in der Nordwestschweiz jüngst die Augen gerieben. 2021 finden «Em Bebbi sy Jazz» und «Summerblues Basel» – die beiden Stadtfestivals, die bis zum Anbruch der Corona-Krise die Basler Sommerferien Jahr für Jahr einklammerten – zeitgleich statt.

Zufall ist das natürlich nicht, haben die beiden Grossanlässe doch viel gemeinsame Geschichte. Eine Rivalität zwischen den Organisatoren gibt es nicht. Schliesslich versteht man sich als komplementär, auch finden «Em Bebbi sy Jazz» und «Summerblues Basel» üblicherweise ganze sieben Wochen auseinander statt. Exemplarisch für die gelebte Zusammenarbeit ist die Tatsache, dass manche OK-Mitglieder gleichzeitig in beiden Gremien sassen oder sitzen.

Weiter nach der Werbung

Kleiner, aber feiner

Corona war mit ein Grund, dass «Em Bebbi sy Jazz» und «Summerblues Basel» 2021 zeitgleich stattfinden. Der «Summerblues» konnte wegen der unsicheren Lage im Frühsommer nicht wie üblich am Freitag vor dem Bündelitag stattfinden. Als neues Datum machte nur der erste Freitag nach den Sommerferien Sinn.

Der Vorteil des gemeinsamen Termins, so Dominik Ehrsam, derzeit das einzige OK-Mitglied bei beiden Anlässen, ist, dass die beiden Festivals, die in diesem Jahr kleiner sind als üblich, einander perfekt ergänzen und zu einer besseren Verteilung der Musikfans beitragen. «Wenn es beim ‹Em Bebbi sy Jazz› eng werden sollte», sagt Ehrsam, «lohnt sich ein Spaziergang ins Kleinbasel zum ‹Summerblues› – und umgekehrt. Man muss sich dafür nicht einmal einen neuen Bändel besorgen. Die Festival-Armbänder sind bei beiden Anlässen gültig.»

Konservativ bestückt

Die geltenden Corona-Bestimmungen sind der Grund, weshalb «Em Bebbi sy Jazz» und «Summerblues Basel» heuer kompakter daherkommen als in vergangenen Jahren. Schauplätze, an denen keine Ausweis- und Zertifikatskontrollen möglich sind, werden 2021 nicht bespielt. In Grossbasel bleiben zum Beispiel Marktplatz, Storchen-Terrasse, Schnabelgasse und Peterskirchplatz dunkel, zwischen dem Clara- und dem Wettsteinplatz verteilen sich 13 Bands auf vier statt wie sonst auf sieben Open-Air-Bühnen.

Das Musikprogramm 2021 wurde beidseits des Rheins konservativ bestückt. Blues und Jazz haben hier Priorität. Trotzdem wurde für musikalische Entdeckungen Platz geschaffen. Die Bühne «Zum grünen Helm» ist Studierenden des Jazzcampus gewidmet, und die Spielorte Stadthaus-Höfli und Schmiedenhof sind für lokale Newcomer reserviert.

Um Corona-bedingten Absagen vorzubeugen, haben die Organisatoren kaum ausländische Acts ins Programm aufgenommen: Flo Bauer und seine neue Band Circle Of Mud sind eine der wenigen Ausnahmen. Wobei der begnadete Sänger und Gitarrist aus dem Elsass stammt. Bei seiner Einreise in die Schweiz kann, so hofft man wenigstens, nichts schiefgehen. Da hilft nur Daumen drücken.

Custard Pie

Power-Funk-Band aus dem Dreiländereck: Custard Pie. Foto: zvg

Bei Custard Pie ist der Name sozusagen Programm, hat sich die Power-Funk-Band aus dem Dreiländereck doch nach einem Song von Led Zeppelin benannt. Dazu noch mit einem sogenannten Album-Track, der mit einem versteckten Second-Line-Groove der ohnehin schon virtuosen Gruppe so einiges an Fingerspitzengefühl abverlangt hat. Custard Pie sind aber keine Tributband, die einfach die grössten Hits ihrer Namensgeber abnudelt. In ihrem weiten Repertoire tummeln sich auch Stücke von AC/DC und den Rolling Stones. Das sind Songs, die alle kennen, darum haben sich Custard Pie verpflichtet, live gutes Handwerk zu leisten. Mit ihnen kann man also eine Rockparty auf hohem Niveau feiern, bei der das Stück, dem die Band ihren Namen verdankt, natürlich nicht fehlen darf. So sind Custard Pie die richtige Band, um sich auf einen langen Musikabend einzustimmen.

Sam Himself

Der Basler Singer-Songwriter Sam Himself, mit bürgerlichem Namen Sam Koechlin. Foto: zvg

Sam Koechlins Künstlername Sam Himself klingt so stimmig, als sei der Basler Singer-Songwriter seit prähistorischen Zeiten damit unterwegs. Tatsächlich zog es Koechlin schon vor zehn Jahren nach New York, von wo aus er sich ein dichtes Netzwerk an Kontakten aufbaute: An seinem Debütalbum «Power Ballads», das im Oktober erscheinen soll, haben Musiker aus dem Umfeld von Iggy Pop, Anna Rossinelli, War On Drugs, Steff la Cheffe und Jeff Buckley mitgewirkt. Entsprechend eklektisch klingt dann auch Koechlins Musik. Sein «Fondue-Bariton» (Koechlin über Koechlin) ist am grollenden Country von Johnny Cash angelehnt, die elektronisch angereicherten Arrangements erinnern an den Neon-Pop eines Billy Idol. Bei Koechlins Alternativ-Americana gibt es keine Genregrenzen: Selbst ein Bruce-Springsteen-Medley findet im Live-Repertoire von Sam Himself Platz. Dabei fehlt es Koechlin keineswegs an tollen Eigenkompositionen.

Manu Hartmann

Die Baselbieter Sängerin Manu Hartmann wagt sich an die Klassiker der afroamerikanischen Soulmusik heran. Foto: zvg

Manu Hartmann hat Mut. Denn: Die Baselbieter Sängerin wagt sich an die Klassiker der afroamerikanischen Soulmusik heran, das heisst an monumentale Balladen wie «I'd Rather Go Blind», Etta James' grosser Hit aus dem Jahr 1967. Anders als die Birsfelderin Nicole Bernegger, die Thomas' Repertoire mit schierer Stimmeskraft ihr Eigen macht, geht Hartmann «I'd Rather Go Blind» mit einer Mischung aus Präzision und Zurückhaltung an. Ihrer Interpretation von «I'd Rather Go Blind» merkt man nicht nur die Routine an, die diese Musikerin in diversen Soul- und Blues-Bands gesammelt hat. Sondern auch die Technik , die sie sich mühsam erarbeitet hat. Hartmann studierte jahrelang Jazzgesang, heute erteilt sie selber Unterricht. Ihrer eigenen Musik hört man an, wie viel sie ihren Schülern und Schülerinnen zu geben hat.

Claraschulhaus Hof, 22.30 – 1.15 Uhr.

Circle Of Mud feat. Flo Bauer

Flo Bauer und Circle Of Mud. Foto: zvg

Für Flo Bauer ist der Auftritt am Summerblues schon fast ein Heimspiel. Nicht nur, weil der junge Blues-Sänger und Gitarrist aus dem benachbarten Elsass stammt. «Summerblues Basel» rühmt sich, Bauer überhaupt entdeckt zu haben, der seit seinem Einstand am Kleinbasler Stadtfestival immer wieder von Schweizer Genregrössen wie etwa Philipp Fankhauser auf die Bühne geholt wird. Das ganz zu Recht. Bauers Gesang hat einen herben Drall, der an die Hillbilly-Musik der Appalachen-Berge erinnert. Dieser gibt seinen Blues-Varianten eine eklektische Authentizität, die vielen Puristen abgeht. Ein Kopist ist Flo Bauer ganz sicher nicht, verleiht er dem Blues mit Circle Of Mud doch eine grungige Rauheit.

Fehler gefunden?Jetzt melden.