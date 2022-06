Open-Air-Festival in Basel – Em Bebbi sy Jazz trifft Pink Floyd und Supertramp Melodien unzähliger Welthits gepaart mit einem reichhaltigen Programm aus Jazz, Swing und Soul – rechtzeitig zum Ferienende lädt das Grossbasel zu einem einzigartigen Musikfest. Dorothea Gängel

Der Sänger Dave Muscheid (ganz links) und das Organisationskomitee vom Em Bebbi sy Jazz: Eduard Löw, Peter Eichenberger und Michael Santeler. Foto: Dominik Plüss

Nachdem Em Bebbi sy Jazz 2020 eine pandemiebedingte Zwangspause einlegen musste und im letzten Jahr zusammen mit dem Summerblues stattfand, geht die 38. Ausgabe des beliebten Festivals dieses Jahr wieder zurück zur Normalität. Und wie! Rechtzeitig zum Ferienende, am 19. August 2022, werden rund 700 Musikerinnen und Musiker 30 Bühnen in Grossbasel bespielen. Die diesjährige Wahl des «Focus»-Themas «Tribute to…» lässt Grosses erwarten. Und tatsächlich verbergen sich dahinter Bands, die die grossen Hits, Meilensteine der Musikgeschichte, teils in Eigeninterpretation vortragen, teils täuschend echt nachspielen.