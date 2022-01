Rotblau weltweit – Elyounoussi trifft – und Xhaka triffts erneut Für den Flügelspieler von Southampton beginnt das neue Jahr, wie das alte aufgehört hat. Granit Xhaka ist derweil wieder Corona-positiv – und Afimico Pululu muss sich gedulden. Tobias Müller

Mohamed Elyounoussi (r.) erzielte das wichtige 2:2 in der Verlängerung, am Schluss setzte sich Southampton 3:2 durch. Foto: Getty Images

England

Das alte Jahr endete gut für Mohamed Elyounoussi – und das neue begann perfekt. Nach seinem Tor am Boxing Day für Southampton gegen West Ham United traf der Ägypter nun auch in der 3. Runde des FA Cup gegen Swansea City. Sein Team setzte sich in extremis 3:2 nach Verlängerung durch, und das obwohl man lange mit einem Mann weniger auf dem Feld agieren musste.

Eine bittere Niederlage gabs für Newcastle United, der Club von Fabian Schär unterlag gegen den Drittligisten Cambridge United 0:1. Der Schweizer Internationale stand dabei 90 Minuten in der Abwehr der Magpies. Die Krise von Newcastle, das neu in den Händen von saudischen Investoren ist, geht weiter: Neben dem Aus im Cup steht man in der Liga auf dem zweitletzten Platz.

Ganz andere Sorgen hat Granit Xhaka. Der Mittelfeldspieler von Arsenal hat sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert. Bereits im September erwischte es den 29-Jährigen, der damals ungeimpft war. Ob sich Xhaka seither für das Vakzin entschieden hat, ist nicht bekannt. Wie Schärs Newcastle flog auch Arsenal aus dem Cup, gegen den Zweitligisten Nottingham Forest unterlagen die Gunners 0:1. Mohamed Elneny stand bei der Niederlage nicht im Kader.

Deutschland

Der Mannschaft von Greuther Fürth fehlt ganz viel, sei es die Ordnung in der Defensive oder die Gefährlichkeit im Angriff. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl konnte in 18 Runden gerade mal eine Partie gewinnen, in der Tabelle steht man abgeschlagen und mit zwölf Punkten Rückstand auf einen Relegationsplatz auf dem letzten Rang. Gerade offensive Power würde dem Club guttun, erst 13 Tore gelangen den Grünweissen bisher. Dafür hat man nun Afimico Pululu vom FCB verpflichtet. Geschäftsführer Rachid Azzouz sagt: «Mit Afimico haben wir einen Spieler für uns gewinnen können, der über Tempo und Robustheit verfügt.» Trainer Leitl sagt: «Afimico ist ein talentierter Spieler, mit guter Dynamik.» Doch Pululu, der einen Vertrag bis 2024 mit einer Option für ein weiteres Jahr unterschrieben hat, muss sich noch gedulden, bis er seine Robustheit und Dynamik einbringen kann. Beim 0:0 gegen Stuttgart kam der 22-Jährige noch nicht zum Einsatz, so wie auch Angreifer Cedric Itten, der seit Anfang November nicht mehr für das Team getroffen hat.

Verkehrte Welt bei Borussia Mönchengladbach: Nachdem die Mannschaft zuletzt eine gröbere Krise mit Niederlagen gegen Köln (1:4), Freiburg (0:6) und Leipzig (1:4) durchlebt hatte, gabs nun ausgerechnet gegen Bayern München einen 2:1-Sieg. Doch der Erfolg ist natürlich nicht gleich hoch zu werten wie damals das 5:0 im Cup gegen den Rekordmeister: Bei Bayern fehlte dieses Mal die halbe Mannschaft aufgrund von etlichen Corona-Fällen. Yann Sommer und Breel Embolo spielten bei den Fohlen beide durch, das Team steht neu auf Rang 11. Weiterhin nicht auf dem Rasen stehen kann Manuel Akanji bei Dortmund. Obwohl die Clubverantwortlichen des BVB sagten, der Verteidiger könne nach seiner Knieoperation im Dezember Anfang Jahr wieder voll mittun, muss sich Akanji weiter gedulden. Immerhin postete der Abwehrspieler in den sozialen Medien ein Bild von sich mit Frau und Kind in den verschneiten Bergen – ohne Krücken oder einbandagiertes Bein.

Frankreich

Bei Xherdan Shaqiri, dem Mann für die wichtigen Spiele, gehts nicht aufwärts. Im wichtigsten Ligaspiel gegen Paris St.-Germain (1:1) kam der 30-Jährige erneut nicht zum Einsatz. Zuletzt stand Shaqiri Anfang Dezember auf dem Feld, und in den französischen Medien wird bereits das Wort «Fehleinkauf» für den Augster verwendet.

Eine Liga weiter unten stand Orges Bunjaku in den letzten fünf Partien bei Grenoble Foot nicht mehr im Kader. Immerhin ein wenig positiv für ihn persönlich: In Abwesenheit des 20-jährigen Mittelfeldspielers konnte sein Team keine Partie gewinnen, nachdem es zuvor mit ihm auf dem Platz meistens ganz passabel lief. Auch Teamkollege Yannick Marchand wurde bei der jüngsten 0:2-Niederlage gegen Auxerre nicht eingesetzt und hat weiterhin einen schweren Stand. Am Wochenende hingegen im Einsatz stand Aldo Kalulu. Sein Club Sochaux schlug AC Le Havre 1:0 und steht in der Tabelle auf dem guten 5. Rang. Kalulu kam beim Sieg 88 Minuten zum Einsatz.

