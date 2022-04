Untergang des russischen Kreuzers – Eltern vermisster Seeleute der Moskwa melden sich zu Wort Vor einer Woche ging das russische Kriegsschiff Moskwa unter. Nun wollen die Eltern vermisster Soldaten wissen, wo ihre Söhne sind. Der Kreml schweigt. Sandro Oertli

Mutmassliche Aufnahme der beschädigten Moskwa. Foto: Twitter/BormanIke

Vor acht Tagen verkündete das russische Verteidigungsministerium den Untergang der Moskwa, des Flaggschiffs der Schwarzmeerflotte. Die Ursache ist umstritten. Die Ukrainer sprechen von einem erfolgreichen Angriff mit zwei Raketen, die Russen von entflammter Munition auf dem Schiff.

Rätselhaft ist der Verbleib vermisster Seeleute. Rund 500 Mann sollen sich auf dem Schiff befunden haben. Laut dem Kreml konnte die gesamte Besatzung gerettet werden. Doch dieses Bild bröckelt.

Verzweifelte Eltern suchen ihre Kinder

Angehörige der Matrosen melden sich in den sozialen Medien und berichten von Toten, Verletzten und Vermissten. Medien haben mit Eltern gesprochen, die auf der Suche nach ihren Kindern sind. Sie bestätigen das Bild von Zerstörung auf dem Kriegsschiff. Eine Frau sagte der Online-Zeitung «Nowaja Gaseta Europa», dass ihr Sohn von etwa 40 Toten sprach und unzähligen Verletzten.

Eine Quelle, die dem Kommando der Schwarzmeer-Flotte nahesteht, bestätigt dem Newsportal «Meduza» Informationen über Todesopfer. Es seien zudem 100 Personen verletzt worden, mehrere Soldaten würden noch vermisst. Julia Tsiwowa sagte BBC Russia, dass sie nicht wisse, wo ihr 19-jähriger Sohn sei.

«Sie sagen uns nichts»

Auch Anna Siromjasowa ist auf der Suche nach ihrem Sohn. Er war Matrose auf dem Kriegsschiff Moskwa. Der «Meduza», einem russischen Exilmedium mit Sitz im lettischen Riga, erklärt sie, dass sie nie eine Liste von Vermissten gesehen hat. «Es gibt keine Listen. Wir suchen die Vermissten selber. Sie sagen uns nichts.» Auch auf Nachfrage bei der russischen Armee reagiert niemand, erzählt Siromjasowa.

Der Sohn von Olesja Dubinina ist 20 Jahre alt und absolvierte seinen Wehrdienst auf der Moskwa. Auch er wird vermisst. Gegenüber dem «Spiegel» sagt die Kundenmanagerin: «Ich will das so nicht akzeptieren. Sie sagen, mein Sohn ist vermisst. Aber was heisst das? Ist er tot? Ich bekomme einfach keine Antworten.» Bei der Armee reagiere niemand auf ihre Nachrichten und Telefonate. «Sie ignorieren uns Eltern einfach. Sie sollen uns endlich die Wahrheit sagen. Sagen, wo unsere Kinder sind.»

Diese Soldaten haben überlebt: Matrosen des Flaggschiffs Moskwa zwei Tage nach dem Untergang. (16. April 2022) Foto: Russisches Verteidigungsministerium

Auch der «Guardian» sprach mit der Mutter eines Soldaten, der auf der dem Kriegsschiff stationiert war und den Angriff überlebte. Unter Tränen sagte er seiner Mutter am Telefon: «Mama, ich hätte nie gedacht, dass ich in so einem Blutbad enden werde. Ich dachte, dass wir in relativ friedlichen Zeiten leben würden.»



