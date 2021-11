Mütter und Väter besorgt – Eltern reichts: Alle Lehrerinnen und Lehrer sollen sich impfen Das Coronavirus kursiert in den Schulen. Wieder sind ganze Klassen in Quarantäne. Jetzt fordern Elternvertreter schärfere Massnahmen in den Klassenzimmern. Nadja Pastega

Riu Biagini, Mitinitiant der Aktion «Protect the Kids»: «Es passiert einfach viel zu wenig zum Schutz der Kinder – das ist fahrlässig.» Foto: Goran Basic

In Österreich griff der Präsident der Ärztekammer zum verbalen Zweihänder: «Ungeimpfte Lehrer sollen nicht in Klassenzimmern stehen dürfen», sagte er in einer Fernsehsendung. Auch in der Schweiz steigt jetzt der Druck auf das Schulpersonal. «Wir sind beunruhigt», sagt Riu Biagini, Mitbegründer der Elternorganisation «Protect the Kids»: «Das Lehrpersonal, das sich nicht impfen lässt, steckt sich leichter an und gefährdet so unsere Kinder, die sich noch immer nicht impfen lassen können. Es gibt Verdachtsfälle, bei denen wir uns fragen, ob die Klasse durchseucht wurde, weil die Lehrperson nicht geimpft war.»