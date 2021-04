Baselland hebt Verbot auf – Eltern dürfen wieder gegen die Maskenpflicht demonstrieren Die Mittwochsdemonstrationen gegen die Maskenpflicht bei Kindern dürfen wieder stattfinden. Die Bildungsdirektion soll aber von dem Anblick der Demonstranten verschont bleiben. Daniel Wahl

Gegen kultivierte Corona-Angst bei Kindern: Mittwochsdemonstration in Liestal. Foto: PD

Friedlich, aber jeden Mittwochnachmittag seit Februar demonstrierte eine Gruppe von Eltern mit Kindern, Ballonen und Malkreide gegen die Maskentragpflicht in den höheren Klassen der Baselbieter Primarschulen. Man suchte den Regierungssitz von Bildungsdirektorin Monica Gschwind in Liestal auf, um sich dort Gehör zu verschaffen. Am Verwaltungsbau an der Rheinstrasse gingen jedoch die Storen runter – sobald die Kinder auftauchten. Die Bildungsverantwortlichen fühlten sich offenbar belästigt von «deftigen Parolen, die Unbehagen auslösten», wie es hiess. In der Folge entzog die Sicherheitsabteilung der Stadt Liestal gegen Ende März (die BaZ berichtete) die Bewilligung für die Mittwochsdemonstrationen.