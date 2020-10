Verunsicherung an Basler Schule – Eltern behalten Kinder aus Angst vor einer Infektion zu Hause In einer Basler Sekundarschulklasse wurden zwei Schülerinnen positiv getestet. Der Kantonsarzt ordnete keine Quarantäne an, was bei Eltern auf Unverständnis stösst. Katrin Hauser

Stand Mittwoch, befinden sich 300 Schüler in Basel-Stadt in Quarantäne. Bild: Keystone

Zwei Mädchen der Sekundarschule Bäumlihof wurden übers Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet. Sie gehen in die gleiche Klasse, und doch ordnete der Basler Kantonsarzt für die restlichen Schüler keine Quarantäne an. Viele Eltern können das nicht verstehen. Mittlerweile sind die betroffenen Familien so verunsichert, dass am Mittwoch nur noch «14 von 26 Schüler den Unterricht besuchten» – abzüglich der beiden Infizierten wären das 10 Schüler, die dem Unterricht aus Angst vor einer möglichen Infektion fernblieben.

Dies berichtet Mirjam Zweifel, die von Beruf Ärztin ist und ebenfalls einen Sohn in der betroffenen Klasse hat. Sie zeigt sich äusserst beunruhigt: «Im Klassenzimmer meines Sohns sassen 26 Jugendliche ohne Mindestabstand und ohne Maske eng beieinander.» Nicht einmal die Banknachbarn der beiden infizierten Mädchen hätten im Verlauf der Woche in Quarantäne gemusst.