Regionalwahlen in Frankreich – Elsass: die Hochburg der Nicht-Wähler Vordergründig ändert sich nach der Regionalwahl in Grand Est nicht viel. Doch die Politikverdrossenheit ist nirgends so hoch wie beim französischen Nachbarn von Basel. Mischa Hauswirth

In vielen Gemeinden im Elsass waren vergangenen Sonntag die Wahlbüros schlecht besucht. Foto: Keystone / AP Photo / David Vincent

Nach den Regionalwahlen in Frankreich gibt es eigentlich nur Verlierer. Zwar haben Jean Rottner und seine Partei (Les Républicains) die Wahl für die Grossregion Grand Est gewonnen, was sich schon nach dem ersten Wahldurchgang vom 20. Juni 2021 abzeichnete. Doch die Wahl zeigt etwas deutlich auf: In Frankreich wächst die Politikverdrossenheit und das Vertrauen in die Politik sind auf einem Tiefpunkt.

Das Hauptthema bei der Aufarbeitung dieser Wahl ist denn auch die tiefe Wahlbeteiligung von 30 Prozent. Trotz der offensiven Aufrufe in den nationalen und regionalen Medien, auf Plakatwänden und per Flyer in den Briefkästen liessen sich kaum mehr Leute mobilisieren, an die Urne zu gehen. Im ersten Wahlgang waren es 27 Prozent, im zweiten 30 Prozent. Viele Kommentatoren sehen darin ein Zeichen für die offensichtliche Politikverdrossenheit der Französinnen und Franzosen, aber auch für die sinkende Bedeutung der Regionalwahlen. Jordan Bardella von der Le-Pen-Partei Rassemblement National (RN) nennt die geringe Wahlbeteiligung «ein Versagen für die gesamte Demokratie». Er riet der politischen Klasse, diese Resultate mit Demut anzunehmen.