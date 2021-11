Notlage in Baden-Württemberg – Elsass will deutsche Covid-Patienten aufnehmen – und Basel? Der Süden Deutschlands bekommt die aktuelle Infektionswelle mit voller Wucht zu spüren. Nun hat sich Frankreich anerboten, Patienten aus dem Nachbarland zu behandeln. Simon Bordier

Im März 2020 wurden elsässische Covid-Patienten ins Ausland evakuiert. Jetzt, da andere Länder stärker leiden, bietet Frankreich seinerseits Hilfe an. Archivfoto: Jean-François Badias (Keystone)

Frankreich hat dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg, das von der neuen Covid-19-Welle schwer getroffen wurde, Hilfe angeboten. Dies bestätigte ein Sprecher der Landesregierung in Stuttgart dem Sender SWR.

Laut Stuttgart könnte diese Hilfe unter anderem in der Verlegung von Kranken in elsässische Krankenhäuser bestehen. Unmittelbar sei jedoch keine Verlegung geplant, die Regierung habe jedoch gesagt, dass sie das Angebot annehme. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die solidarische Geste aus dem benachbarten Frankreich begrüsst.

Und die Schweiz?

Von einem vergleichbaren Angebot von Schweizer Behörden an die Adresse Baden-Württembergs ist bislang nichts bekannt. Beim Basler Gesundheitsdepartement (GD) heisst es auf Anfrage, dass möglicherweise ein Austausch des hiesigen Unispitals mit nachbarschaftlichen Spitälern ennet der Grenze stattfinde. Aber: «Patientenaufnahmen in grösserer Zahl unter Beizug der Behörden wie im März 2020 sind uns nicht bekannt», schreibt GD-Sprecherin Anne Tschudin. Im März 2020 hatten sich diverse Grenzkantone wie Basel-Stadt, Baselland, der Jura oder auch der Aargau anerboten, Covid-19-Patienten aus dem damals schwer getroffenen Elsass aufzunehmen.

Sollte Baden-Württemberg bei der Schweiz anklopfen, so dürften die deutschen Behörden auf offene Ohren stossen. Die Baselbieter Gesundheitsdirektion schreibt: «Wir würden im Rahmen des bewährten nachbarschaftlichen Austauschs in Abstimmung mit dem Bund, den Nachbarkantonen und den Spitälern eine entsprechende Anfrage selbstverständlich wiederum prüfen.»

Zuletzt wurden Covid-19-Patienten aus Baden-Württemberg in andere Bundesländer transportiert. Es gab unter anderen Krankentransporte von Karlsruhe Richtung Rheinland-Pfalz. Die deutsche Luftwaffe hält zudem zwei medizinische Flugzeuge für Krankentransporte startbereit. Die Flugzeuge werden am Freitagnachmittag zum ersten Mal eingesetzt, um Kranke aus Bayern in den Norden Deutschlands zu evakuieren, der bisher weniger von der Covid-Welle betroffen ist. (bor)

Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor und Kulturjournalist bei der «Basler Zeitung». Er begann 2013 als freier Autor bei der «Luzerner Zeitung», 2015 stiess er zur BaZ. Mehr Infos

