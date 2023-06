Mikrodosen gegen Depressionen – Elon Musk nimmt laut Berichten Ketamin Der Multimilliardär soll Mikrodosen des Stoffs mit psychedelischer Wirkung zur Behandlung von Depressionen nehmen – und in grösseren Mengen auf Partys. Olivier Leu

Sorgt für Aufsehen mit einer Empfehlung zur Behandlung von Depressionen: Ketamin sei die bessere Wahl als Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, sagt Elon Musk. Foto: AFP

Elon Musk nimmt Ketamin in kleinen Dosen zur Behandlung von Depressionen, das berichten US-amerikanische Medien. Das Nachrichtenportal «Forbes» beruft sich auf «Quellen», die den Multimilliardär bei der Einnahme der Substanz gesehen haben wollen. Zudem soll Musk auch höhere Dosen des Medikaments auf Partys nehmen.

Musk selber schrieb dazu, «gelegentlich eingenommenes» Ketamin sei bei Depressionen die bessere Wahl als herkömmliche Medikamente. In einem Austausch auf Twitter schrieb der Milliardär, Depressionen würden seiner Ansicht nach in den USA überdiagnostiziert. Er kritisierte dabei die «Zombifizierung» von Menschen mit Serotonin-Wiederaufnahmehemmern, der am häufigsten verschriebenen Klasse von Antidepressiva. «Nach dem, was ich bei Freunden gesehen habe, ist die gelegentliche Einnahme von Ketamin die bessere Option», schrieb Musk weiter.

Dass sich Musk mit Psychedelika beschäftigt, ist nicht neu. So besitzt er mit dem Start-up Neuralink eine Firma, die Gehirnimplantate entwickelt, zudem äusserte er sich wiederholt zu medizinischen Fragestellungen, etwa der Notwendigkeit von Covid-19-Impfstoffen.

Antrieb durch Drogen im Silicon Valley

Erst kürzlich schrieb das «Wall Street Journal», Unternehmer wie Elon Musk und Sergey Brin seien Teil einer Drogenbewegung, deren Befürworter hofften, dass sie den Horizont erweitern sowie das Privat- und Arbeitsleben verbessern würden. Zauberpilze, LSD und Ketamin seien «die Drogen, die das Silicon Valley antreiben» würden. Demnach konsumiert Google-Mitbegründer Sergey Brin Psilocybin-Pilze, wie das Portal schreibt.

Ketamin wird in der Medizin vor allem als Anästhetikum bei Tieren und Menschen eingesetzt. Weil es in niedrigeren Dosen Halluzinationen hervorrufen kann, wird es auch als Rauschdroge verwendet. Das Mittel ist in der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgeführt. In den USA, in der EU und in der Schweiz ist es zur Behandlung behandlungsresistenter Depressionen zugelassen. Der Freizeitkonsum von Ketamin ist jedoch illegal.

Nichts Ungesetzliches tat Musk, als er in einem viel beachteten Interview mit dem Comedian und Moderator Joe Rogan live auf Youtube Marihuana rauchte. Der Auftritt 2018 für einen Podcast wurde in Kalifornien produziert, wo Marihuana legal ist. Musk macht immer wieder Witze über Drogen. Nachdem er die Onlineplattform Twitter gekauft hatte, twitterte er letzten April, als Nächstes kaufe er Coca-Cola – damit er das Getränk wieder mit Kokain versetzen könne.

Olivier Leu ist seit 2018 Sitemanager und Newsredaktor bei der Redaktion Tamedia.

