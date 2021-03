Was wir lesen – Elke Heidenreich: «Männer in Kamelhaarmänteln» Wer sich an verflossene Lieben erinnern will, kann im Fotoalbum blättern. Oder den Kleiderschrank öffnen. Anuschka Roshani (Das Magazin)

Foto: DM

Es heisst, die Mode erzähle viel über unsere Zeit; werden die Röcke kurz, gehe es mit der Wirtschaft bergauf. Und ja, was all die Schlabbershirts aussagen, die wir nun im Homeoffice tragen, dafür muss man weder Mode- noch Wirtschaftsexperte sein.

Was aber jedes Kleidungsstück dem zu erzählen vermag, der es trägt, ist eine andere Geschichte. Davon wiederum weiss Elke Heidenreich in ihrer Kürzestgeschichten-Sammlung «Männer in Kamelhaarmänteln» aufs Schönste zu erzählen. Sie vollbringt das Kunststück, den Erinnerungsfaden etwa an einem Seidenstoff entlang abzurollen; eine Jacke trägt ihr eine verlorene Liebe zurück ins Gedächtnis, ein schwarzer Rollkragenpulli ihre trotzige Einsamkeit als junges Mädchen. Es geht schon hinreissend los: «Sie hatte sich immer gewünscht, mit einem Musiker zusammenzuleben. Nach vielen schwierigen und gescheiterten Beziehungen kam ein Musiker. Jetzt trägt sie T-Shirts mit einem Aufdruck von Jenny Holzer: ‹PROTECT ME FROM WHAT I WANT›».