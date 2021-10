Kommentar zu TV-Auftritt – Elke Heidenreich auf Irrwegen

Elke Heidenreich bei ihrem Auftritt in der Talkshow von Markus Lanz. Foto: ZDF

Zwei Frauen haben sich verlaufen in Ressentiments, nun werden sie mit Dreck beworfen. So lässt sich grob zusammenfassen, was die Jungpolitikerin Sarah-Lee Heinrich mit der Alt-Literaturkritikerin Elke Heidenreich verbindet. Es ist eine Geschichte von Ignoranz, aber auch von Gehässigkeiten, die ihresgleichen suchen.

Sarah-Lee Heinrich ist vor kurzem zur Sprecherin der Grünen Jugend gewählt worden. Das hätte vermutlich nur wenige gekümmert, hätte Heinrich nicht neben einer grossen Klappe auch einen Vater mit schwarzer Haut. Als sie 14 Jahre alt war, wütete sie im Netz gegen die «eklig-weisse Mehrheitsgesellschaft» und antwortete mal mit «Heil» auf ein Hakenkreuz bei Twitter.