Besuch auf Windsor Castle – Die letzte Ruhestätte von Elizabeth II. In der St George's Chapel in Windsor wird die Queen beigesetzt. Die Menschen der kleinen Stadt sind traurig – und stolz zugleich. Alexander Mühlauer, Windsor

Der lange Abschied: Zuschauerinnen und Zuschauer treffen beim Schloss Windsor ein. Foto: Jon Rowley (Keystone)

Am Montagabend, wenn der Staatsakt mit all seinen Prozessionen, Chören und Salutschüssen vorbei ist, wird die Familie noch einmal zusammenkommen. Und zwar im kleinen Kreis, wie es heisst. Auch wenn dieser Kreis bei einer Familie wie den Windsors nicht ganz so klein ist, sollen die Royals doch zumindest einmal an diesem Tag unter sich sein. Um 19.30 Uhr britischer Sommerzeit (20:30 MESZ), so steht es im Protokoll, wird Elizabeth II. bei einer privaten Trauerfeier beigesetzt, in der St George's Chapel auf Schloss Windsor. (Lesen Sie hier den Ticker zum Staatsbegräbis der Queen)