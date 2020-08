Elisabeth Ackermann beim Neujahrsempfang 2018 der Basler Regierung. Foto: Florian Bärtschiger

Nach Marie-Paule Jungblut scheitert mit Marc Fehlmann der zweite Direktor des Historischen Museums Basel hintereinander. Elisabeth Ackermann, Vorsteherin des Präsidialdepartements, meldet, sie habe sich mit dem Entscheid schwergetan. Aber der «Konfliktklärungsprozess» habe nicht erfolgreich zu Ende geführt werden können. Ihr erklärtes Ziel sei es, das Museum in eine «ruhige und stabile Zukunft» zu begleiten. Dazu brauche es ein «funktionierendes Führungsteam» und «Ruhe unter den Mitarbeitern».

Geht die Vorsteherin des Präsidialdepartments eigentlich davon aus, dass die Menschen in dieser Stadt taub und dumm sind? Wenn sie wirklich Ruhe und Ordnung will, würde sie gescheiter an der richtigen Stelle mit dem Besen kehren: bei den Unruheherden, konkreter den Mitarbeiterinnen, die gegen den Direktor systematisch Opposition betrieben haben.

Marc Fehlmann ist ein ausgewiesener Fachmann. Er hat einen hervorragenden Leistungsnachweis. Er war zuvor an sehr guten Häusern im In- und Ausland. Er ist Basler, kennt Basel, hat erfolgreiche Ausstellungen kuratiert, hat neben viel, viel Sachverstand Charme, Witz und ist blitzgescheit.

Wer Ruhe und Ordnung will, kehrt mit dem Besen am besten an der richtigen Stelle.

Wer so einen Mann schnöde opfert, sollte schon sehr triftige Gründe haben. Wer ihn in die Wüste schickt, weil der «Konfliktklärungsprozess» nicht erfolgreich war, muss damit rechnen, dass der eigene Leistungsausweis mit dem des Geschassten verglichen wird.

Da schneidet die Vorsteherin schlecht ab. Was sind ihre Meriten? Wie sieht ihr Leistungsausweis aus? An welchen hervorragenden Häusern im In- und Ausland war sie?

Elisabeth Ackermann wagt zwei Monate vor den Wahlen einen hilflosen Rettungsversuch. Denn Fehlmann wird nicht klein beigeben, sich wegducken und verschwinden. Das steht fest. Diese Freistellung wird mit grosser Sicherheit ein Fall für das Arbeitsgericht, wo dann Fakten gegen Anschuldigungen aufgewogen werden.

Brutschin und Wessels gehen. Engelberger ist am Wackeln, Dürr angeschlagen und jetzt auch noch Ackermann am Schwimmen. Gibt es am 25. Oktober bei den Wahlen in den Regierungsrat das grosse Reinemachen?