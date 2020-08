Museumsdirektor muss gehen – Elisabeth Ackermann stellt Marc Fehlmann frei Die Konflikte zwischen der Vorsteherin des Präsidialdepartements und dem Direktor des Historischen Museums Basel konnten nicht bewältigt werden.

Marc Fehlmann im Archiv des Historischen Museums Basel. Kostas Maros

Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann hat den Direktor des Historischen Museums Basel (HMB) gekündigt. Die Konflikte zwischen der Vorsteherin des Präsidialdepartements und Marc Fehlmann konnten nicht bewältigt werden. «Im Januar 2020 hat das Präsidialdepartement einen Konfliktklärungsprozess initiiert mit dem Ziel, innerhalb des Historischen Museum Basel mit externer Unterstützung konstruktive Lösungen für die anhaltenden Differenzen im Haus zu finden», schreibt Elisabeth Ackermann in einer Medienmitteilung vom Donnerstagnachmittag.

Dieser Prozess scheiterte. Deshalb habe sie entschieden, Marc Fehlmann freizustellen. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, teilt die Regierungspräsidentin weiter mit: «Ich bedauere, dass der vor Monaten initiierte Prozess keine andere Lösung hervorbrachte.» Mitunter weil unter der Leitung von Fehlmann erfolgreiche Ausstellungen in Basel zustande gekommen seien. Im Fokus stehe aber, «das Haus in eine ruhige und stabile Zukunft zu begleiten», so Ackermann weiter, und dazu brauche es ein funktionierendes Führungsteam und Ruhe unter den Mitarbeitenden.

Überraschend kommt diese Kündigung nicht. Bereits im Januar dieses Jahres zeigten sich Angestellte des HMBs überrascht, weil ihr Direktor plötzlich nicht mehr auffindbar war. Zuvor hatte er sich krankschreiben und in eine Klinik einweisen lassen, weil verschiedene Vorfälle im Museum sowie im Präsidialdepartement ihn zu sehr belastet hatten.

kha