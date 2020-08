Reaktionen zum GPK-Bericht – «Elisabeth Ackermann hat die Öffentlichkeit angelogen» Die Geschäftsprüfungskommission rügt das Basler Präsidialdepartement für seine Rolle im Streit mit dem Direktor des Historischen Museums Basel (HMB). Für die Bürgerlichen steht fest: Regierungspräsidentin Ackermann ist kaum noch tragbar. Simon Bordier

Im Visier der Bürgerlichen: Basels Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann. Foto: Florian Bärtschiger

Der am Donnerstag veröffentlichte Sonderbericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) zum Streit am Historischen Museum Basel wirft hohe politische Wellen. Die GPK wirft dem Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt vor, im Streit mit dem Museumsdirektor Marc Fehlmann gegenüber der Öffentlichkeit «irreführend informiert» zu haben. Zudem sei die gesetzlich garantierte Selbstständigkeit des Historischen Museums Basel (HSM) «nicht genügend gewahrt» worden.

Die bürgerlichen Parteien sparen in ersten Stellungnahmen zum Sonderbericht nicht mit Kritik an der Leiterin des Departements, Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne). «Es wird klar, dass nicht nur eklatante Führungsfehler begangen wurden, sondern auch versucht wurde, Fehlverhalten zu vertuschen», schreibt die LDP Basel-Stadt in einem Communiqué. Dieser Umstand sei «unhaltbar»: «Von einem

Regierungsmitglied muss integres Verhalten erwartet werden können.»

«Verstoss gegen Museumsgesetz»

Für die SVP steht fest: «Nach dem vernichtenden Sonderbericht der GPK zeigt sich, dass Elisabeth Ackermann ein Problem mit der Wahrheit hat.» Bewusst habe sie in den vergangenen Monaten die Öffentlichkeit und auch eine parlamentarische Oberaufsichtskommission in die Irre geführt und die Unwahrheit erzählt. «Zudem verstösst sie, wie die GPK festhält, wohl gegen das geltende Museumsgesetz.» Die SVP fordere daher «Dossierentzug».

Nicht ganz so scharf fällt die Wortwahl der CVP aus, doch auch die Christlichdemokraten zeigen sich über die Kommunikation des Präsidialdepartements irritiert. So könne man im GPK-Bericht nachlesen, dass die Aufhebung des Arbeitsvertrags mit Marc Fehlmann per Ende März 2022 bereits am 14. Januar 2020 unterschrieben worden sei. Der vom Präsidialdepartement angestossene und diesen Sommer abgebrochene Konfliktlösungsprozess mit der Museumsführung stelle sich vor diesem Hintergrund als «Alibiübung», ja als «Farce» heraus, so die CVP. Die SVP wird noch deutlicher: «Öffentlichkeit und Parlament wurden mit dem Verweis auf einen Konfliktklärungsprozess, der eine Farce war, angelogen.»

Aus Sicht der FDP ist «besonders erschreckend», «wie das Präsidialdepartement die Autorität des Direktors gegenüber seinen Mitarbeitenden laufend untergraben hat». So habe das Departement manchen Mitarbeitenden erlaubt, den Direktor ohne personalrechtliche Konsequenzen öffentlich zu kritisieren. «Gleichzeitig verpasste es ihm und den ihn unterstützenden Mitarbeitenden unter Androhung ebensolcher Konsequenzen einen Maulkorb, sodass er sich nicht wehren konnte.»

Der Basler SP-Grossrat Thomas Gander zeigt sich hingegen über den GPK-Bericht «verwirrt». Auf Twitter zieht er den Vergleich zu den finanziellen Ungereimtheiten bei den Basler Verkehrsbetrieben, mit denen sich die GPK in der Vergangenheit befasst hatte. Gander findet, die Kommission urteile im Falle der BVB sowie im Falle des Historischen Museums nicht gleich konsequent: «In der Causa BVB wird in mehreren Berichten gefordert, dass der Regierungsrat in seiner Aufsichtsrolle mehr Führung und Kommunikation übernehmen muss – macht das die Regierungsrätin beim HMB, verstösst sie gegen das Gesetz?»

Die Regierungspräsidentin kann zudem auf die Unterstützung ihrer eigenen Partei zählen. «Für die Grünen Basel-Stadt sind die Vorwürfe in dieser Form nicht nachvollziehbar», lässt die Partei in einer Medienmitteilung wissen. Die GPK schreibe, dass sie sich als Oberaufsichtskommission auf die Rolle des Präsidialdepartements und der Abteilung Kultur konzentriere, «hingegen nicht auf die internen Vorgänge und Strukturen am Historischen Museum», monieren die Grünen: «Bei einer solchen Sichtweise ist wenig erstaunlich, dass der Bericht der GPK keine Klarheit schafft über die Hintergründe der Führungsprobleme am Museum.»

Mit ihrer schwierigen Entscheidung, sich mitten im Wahlkampf im Interesse des Museums vom Direktor zu trennen, habe Ackermann Führungsstärke bewiesen und im Hinblick auf die Zukunft des Museums Verantwortung übernommen. «Das auszugsweise Zitieren aus dem nicht öffentlichen Personaldossier und die vorliegende Berichterstattung der GPK tragen wenig zum Verständnis des Konflikts bei, sondern erwecken den Eindruck der Voreingenommenheit.»

Ansonsten ist es bei den linken Parteien auffällig ruhig, was den neuen GPK-Bericht angeht. Von SP und Basta liegen Stand Donnerstag, 17.30 Uhr, keine Stellungnahmen der Parteileitungen vor. Die Grünliberalen halten sich bislang ebenfalls vornehm zurück.

In der 13-köpfigen Geschäftsprüfungskommission wurde der Sonderbericht indes parteiübergreifend gutgeheissen: Die GPK hat ihn mit 11 zu 2 Stimmen verabschiedet und den Kommissionspräsidenten Christian von Wartburg (SP) als Referenten bestimmt.