Basler Kulturgut in Gefahr – Elf Fischergalgen verschwinden vielleicht für immer Basler Politiker glauben, dass Fischergalgen «ihre frühere Funktion verloren haben», und stellen deren Verbleib in Naturschutz- und Grünanlagenzonen infrage. Der Präsident der Basler Galgenfischer versteht die Welt nicht mehr. Katrin Hauser

Diese Häuschen werden womöglich für immer verschwinden. Foto: Nicole Pont

Die kleinen Häuschen, die am Rheinufer aufs Wasser hinausragen, sind aus dem Basler Stadtbild kaum wegzudenken. Nun könnte elf Fischergalgen zwischen Wettstein- und Schwarzwaldbrücke jedoch das Aus drohen. Denn mit der Neugestaltung der Solitude-Promenade wird auch die darunterliegende Uferböschung, wo besagte Galgen liegen, saniert. Das hat gute Gründe. Die Böschung ist nicht ausreichend gesichert. Es drohen Hangabrutsche. Das Schicksal der Fischergalgen allerdings hängt noch an etwas anderem als an der Standfestigkeit der Böschung: am politischen Willen der hiesigen Parlamentarier nämlich.