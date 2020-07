Christine Richards Rundschau – Elende Sauerei Gegen Schlachtfabriken predigen und Schweinespeck essen – ein Erfahrungsbericht. Christine Richard

Welches Eigenleben gestehen wir Fleischkonsumenten dem Schwein im Stall zu? Und was ist uns das Wohl des Nutztiers wert? Foto: Madeleine Schoder

Es geschah am helllichten Tag. Mein Hausmann fragte mich: «Was willst du heute essen?» Fleisch lieber nicht. Fleisch ist derzeit pfui, auch wenn es bis in die letzte Faser bio ist. Also Gemüse. Am besten Bohnen. Saisonales Grünzeug aus der Region. Ja, bitte, lieber Mann, Bohnen, angedünstet in Speckwürfel und Zwiebelchen. Speck? Speck stammt vom Schwein, und Schweine sind ... kurz: Es schmeckte trotzdem wunderbar.