Elektronisches Patientendossier (EPD)

2017 trat das Gesetz zum elektronischen Patientendossier (EPD) in Kraft, die Vorarbeiten dauerten rund sieben Jahre. Konzipiert ist es als Ablage von behandlungsrelevanten Dokumenten der Patientinnen und Patienten. Dazu gehören Rezepte und Arztzeugnisse, Behandlungsberichte, Austrittsbericht eines Spitals, Allergiehinweise, Medikamentenlisten oder Röntgenbefunde. Diese Dokumente legen die behandelnden Ärzte ins EPD ab, sofern die Patientin oder der Patient ein solches führt. Patienten können aber auch selber Dokumente ihrer Wahl ablegen: das Brillenrezept, die Patientenverfügung oder den Organspendeausweis. Für die Patienten ist das Einrichten eines EPD freiwillig. Sie bestimmen auch, welche medizinischen Leistungserbringer (Ärzte, Spitex-Mitarbeitende) welche Dokumente einsehen können.

Erstmals in der Schweiz können seit dieser Woche Patienten auf der Hauptpost in Aarau ein EPD eröffnen. Das EPD wird im Verlauf des Jahres 2021 schrittweise in der ganzen Schweiz eingeführt. Die Kosten für den Aufbau betragen rund 92 Millionen Franken, die jährlichen Betriebskosten 75 Millionen. Bisher sind allerdings nur Spitäler verpflichtet, ein EPD zu führen. 2022 kommen weitere Leistungserbringer dazu, wie etwa neu zugelassene Praxisärzte. Durch eine dezentrale verschlüsselte Speicherung bei EPD-Stammgemeinschaften soll eine möglichst hohe Datensicherheit erreicht werden. Die Leistungserbringer müssen sich einer solchen zertifizierten Stammgemeinschaft anschliessen, bei der die Daten gespeichert werden. Bei der Zertifizierung hapert es allerdings. Von zehn EPD-Gemeinschaften konnten bisher nur zwei zertifiziert werden. (br)