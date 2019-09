Rickli geht im Streit um Axsana-Kredit als Siegerin hervor

Die erste Tranche des Bundesbeitrags erhielt die Axsana AG im Dezember 2018. Deshalb verlangte die Gesundheitsdirektorin nun die Rückzahlung der Hälfte der Anschubfinanzierung wie vereinbart zurück und setzte dem Unternehmen eine Frist bis zum 26. September.

Für die zweite und dritte Tranche könne der Moment der Rückzahlung ausgehandelt werden, sobald die erste Tranche eingetroffen sei, hatte die Gesundheitsdirektion mitgeteilt. Zudem hatte sie Transparenz bezüglich der Finanzdaten der Axsana AG gefordert. Dem entgeht die Firma nun mit ihrer sofortigen Rückzahlung.

«Ich bin froh, dass die Axsana AG ihren Verpflichtungen nachgekommen ist», sagte Rickli am Freitagnachmittag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dadurch sei nun eine gute Basis für die weitere Zusammenarbeit entstanden. Es gehe nun darum, nach vorne zu schauen, sagte die Gesundheitsdirektorin.

Im Zusammenhang mit der von der Axsana AG angetönten «fehlenden Unterstützung» durch den Kanton betonte die Gesundheitsdirektorin, dass Zürich am Projekt massgeblich beteiligt gewesen sei. Der Kanton hatte dieses mit einem A-fonds-perdu-Beitrag von 1,8 Millionen Franken subventioniert.

Gesamtschweizerisches Projekt

Auch der Kanton Bern stelle der Axsana AG einen Vorschuss zur Verfügung, schreibt die Firma. Dieser werde in drei Teilbeträgen noch bis ins Jahr 2020 bezahlt. Ab 2021 werde dann dieser Vorschuss ebenfalls in drei jährlichen Teilbeträgen zurückerstattet. Die entsprechenden Aufwände seien in ihrer Finanzplanung enthalten.