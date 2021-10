Parkinson in jungen Jahren – Elektroden im Kopf und kein Wunsch nach Mitleid Björn Hellkvist ist 44 Jahre alt und unheilbar krank. Dennoch arbeitet der Schwede als Eishockeytrainer auf höchstem Niveau – dank Implantaten, die sein Gehirn stimulieren. Kristian Kapp

Eine besondere Trainer- und Lebensgeschichte: Björn Hellkvist an der Bande von Leksands IF. Foto: Maxim Thoré (Imago/Bildbyran)

Björn Hellkvist wartet die erste Frage gar nicht erst ab, er will die für ihn wichtigsten Worte gleich loswerden: «Ich möchte nicht, dass die Leute mich bemitleiden.» Hellkvist, 44, Trainer des schwedischen Spitzenclubs Leksand, schaut hoch Richtung Sonne und sagt, wie schön es hier in der Schweiz sei. Er ist an diesem Dienstag mit seiner Mannschaft in Freiburg für ein Spiel der Champions League gegen Gottéron, er kennt sich hier schon ein wenig aus, er war vor Jahren mit früheren Clubs in der Saisonvorbereitung in der Gegend.

Am Abend zuvor nahm er darum seinen komplett schwedischen Staff zum Fondueplausch mit, «mit Gruyère», sagt er, das Wort korrekt französisch ausgesprochen. Später erzählt er von einem Tag vor Jahren am Genfersee, das sei gewesen wie am Meer, wunderbar. Und dieser Blick auf den Mont Blanc erst.