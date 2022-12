Hirnstimulation bei Depression – Elektroden im Gehirn gaben ihr ein Stück Leben zurück Bettina B. ist seit Jahrzehnten schwerstdepressiv und hat sämtliche Therapie­möglichkeiten ausprobiert – erfolglos. Ihre letzte Hoffnung: ein Hirnschrittmacher. Felix Straumann

Bettina B. geht es heute dank ihrem Hirnschrittmacher besser. Die Elektroden sieht man nicht, nur manchmal muss sie mit einem speziellen Kragen die Batterien des Stimulators aufladen. Foto: Sabina Bobst

Ein Glücksmoment – nach einer gefühlten Ewigkeit innerer Leere, Hoffnungslosigkeit und Apathie. So beschreibt Bettina B. ihr Gefühl an diesem Tag im Juni 2020, acht Monate nachdem ihr am Inselspital Bern ein Hirnschrittmacher implantiert wurde. Im Zug nach Hause schreibt sie fieberhaft Kurznachrichten, um ihr Glück mit anderen zu teilen.