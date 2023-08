Elektrifizierung der Postauto-Flotte – Elektro-Postbusse sollen künftig mit SBB-Strom betrieben werden Am Bahnhof Gelterkinden wollen die Postauto AG und die SBB eine erste Pilotanlage für das Laden von Elektro-Postautos mit SBB-Strom realisieren. Simon Erlanger

So wie hier im Januar 2023 in Untervaz im Kanton Graubünden wird auch die Ladestation für die neuen Elektropostautos in Gelterkinden aussehen. Foto: zVg/Post Auto

Die Ausschreibung für den Bau der Ladestationen am Bahnhof Gelterkinden ist für Herbst 2023 geplant, die Pilotanlage soll pünktlich zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 in Betrieb gehen.

Hintergrund ist die komplette Auswechslung der Postauto-Flotte. Bis spätestens Ende 2040 will die Postauto AG völlig auf fossile Brennstoffe verzichten und ihre 2300 gelben Busse elektrifizieren. Der bisherige CO 2 -Ausstoss der Postautos von derzeit 131’000 Tonnen pro Jahr wird somit wegfallen.

Die neuen Elektro-Busse werden mit Batterie betrieben. Diese müssen regelmässig geladen werden. Daher wird die Postauto AG künftig auf Ladestationen an Endhaltestellen und im Depot angewiesen sein. Wegen der Grösse und Beschaffenheit der Gefährte sind die Ladestationen massive Installationen.

Die Bedürfnisse der Postauto AG treffen sich mit den Anliegen der SBB. Diese wollen – gestützt auf ihre Strategie 2030 – die Restkapazitäten im Bahnstromnetz nutzen, um elektrische Energie für den öffentlichen Strassenverkehr bereitzustellen. Das Bahnstromnetz ist für den Bahnbetrieb auf hohe Leistungen ausgelegt und muss daher für die Ladestationen nicht ausgebaut werden.

Am Busbahnhof von Gelterkinden werden schon bald grosse Ladestationen der SBB stehen, dies im Rahmen eines Pilotprojektes. Foto: Archiv Tamedia

Das Laden von E-Bussen über das Bahnstromnetz soll nun am Bahnhof Gelterkinden getestet werden. Gelterkinden ist ein Knotenpunkt, von dem zahlreiche Postbuslinien ausgehen. Der Kanton Basel-Landschaft unterstütze als Besteller der Buslinien das Vorhaben, so die Postauto AG und die SBB in einer gemeinsamen Mitteilung. Mit dem Pilotprojekt sollen wichtige Erfahrungen gemacht werden. Denn diese Art der Nutzung des Bahnstromnetzes sei derzeit noch nicht vorgesehen. Für die Pilotanlage in Gelterkinden haben bereit das Bundesamt für Verkehr (BAV), das Bundesamt für Energie (BFE) und die Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich (Elcom) grünes Licht gegeben.



