Bundesrat lässt Studenten im Stich – Eklat um Staatsexamen für Ärzte Wegen Corona hat der Bundesrat die praktische Abschlussprüfung abgesagt. Mit ihrer Alternativlösung gefährdet die Regierung die Jobs der angehenden Ärzte und erzürnt Uniprofessoren, den Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger und die Spitäler. Joël Hoffmann

Corona stürzt angehende Ärzte in Existenzängste, weil sie ihr Diplom nicht vor Antritt der zugesagten Stelle erhalten werden. Foto: Florian Bärtschiger

Die Basler Medizinstudenten, die kurz vor ihrem Staatsexamen stehen, haben sich in der Corona-Krise für die Allgemeinheit eingesetzt. Zwei Drittel der angehenden Ärzte haben in Spitälern ausgeholfen, um Engpässe zu meistern und so die Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Nun stösst sie der Bundesrat nicht nur vor den Kopf, er löst bei ihnen zudem teilweise Existenzängste aus. Und Spitäler, die Universität, bis hin zum Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger teilen die Wut der Studenten auf den Bundesrat.