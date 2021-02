Doppel-Erfolg an der Ski-WM – Eitel Sonnenschein im Schweizer Team – zumindest fast Gold und Silber im Super-G: Lara Gut-Behrami und Corinne Suter sorgen für den perfekten Start in die WM in Cortina. Es gibt aber kleine Nebengeräusche. René Hauri

Erstes Rennen, zwei Medaillen: Lara Gut-Behrami (r.) und Corinne Suter haben die WM für das Schweizer Team perfekt lanciert. Foto: Alexander Hassenstein (Getty Images)

«Wahrscheinlich», sagt Lara Gut-Behrami noch, «kommen ab jetzt einfach die Fragen nach Olympia-Gold.» Sie lacht laut, dann läuft sie aus dem Zielraum von Cortina d’Ampezzo. Die andere leidige Frage hat sie zwei Stunden zuvor beantwortet: Wann holt sie endlich WM-Gold?

Es geschieht an diesem sonnigen Tag in Venetien, der für die Schweizerinnen zum Traumtag wird. Gut-Behrami Gold. Corinne Suter Silber. Einzig Mikaela Shiffrin, die Dritte wird, hätte das traute Schweizer Freudenfest noch stören können, hätte sie im unteren Teil nicht einen grossen Fehler gemacht. Doch so ist es der perfekte Auftakt für das Team in eine WM, die wegen Schnees und Nebels erst spät losgeht.

Es ist das vor allem für Gut-Behrami. Sie mag hinterher das sagen: «Ein Sturz kann das Leben einer Athletin verändern. Eine Goldmedaille nicht. Ich dachte mir: Ich fahre so, wie ich es kann, vielleicht gewinne ich. Wenn nicht, bin ich am Abend noch immer der gleiche Mensch.» Dabei muss diese goldene Medaille im Super-G einen unbeschreiblichen Wert haben für die Frau, die schon 30 Weltcuprennen gewonnen hat und an einem Grossanlass noch nie zuoberst auf dem Podest stand.

Nervös vor dem Start

Dass es gerade an der WM 2021 aufgeht, ist nach den letzten Resultaten keine Überraschung, der Triumph in Cortina war der fünfte in Folge in dieser Disziplin. Doch er ist genau deshalb besonders eindrücklich. Nie war Gold von Gut-Behrami mehr erwartet worden. Nie hat sie Gold von sich selber mehr erwartet.

Dem Druck standgehalten: Lara Gut-Behrami fuhr zum fünften Super-G-Sieg in Folge. Foto: Johann Groder (Expa/Freshfocus)

Nervös sei sie gewesen am Start, sagt die Tessinerin. Es ist ein Wort, das ihr sonst nie über die Lippen kommt und viel aussagt über die Erwartungshaltung, die sie hatte. Über die Last, die ihr letztlich von den Schultern fällt, als der grosse Triumph feststeht.

Manchmal mache sie sich schon Druck, sagt Gut-Behrami noch, «und früher machte es mich fertig, wenn es nicht klappte. Dank meines Umfelds und der Familie habe ich nun aber meine innere Zufriedenheit gefunden.»

Es ist das, was alle bestätigen, die mit der 29-Jährigen zusammenarbeiten: Gut-Behrami hat zu sich selbst gefunden. Nach der Knieverletzung, erlitten beim Einfahren für den WM-Kombinationsslalom 2017 in St. Moritz, suchte sie nach dem Gleichgewicht zwischen Privatem und Sport, der Leichtigkeit, dem Vertrauen und Selbstverständnis von früher.

Nun steht sie gefestigt im Leben. Zusammen mit Fussballer Valon Behrami wohnt sie in Udine, sie sagt, sie habe viele Dinge neben dem Skisport entdeckt. Der Blick auf anderes kann nur guttun, gerade, wenn es nicht läuft.

«Familie, Arbeit, Lockerheit, der technische Bereich, die Physis, das Mentale, alles passt zusammen.» Lara Gut-Behrami

In den letzten Jahren war ihr Weg oft steinig. Nach der Verletzung waren Podestplätze rar, Siege gab es in drei Saisons nur drei, das ist für eine Athletin mit ihren Anlagen zu wenig. Es gab auch immer wieder Reibereien mit dem Verband, der seiner Ausnahmeathletin nicht mehr Privilegien zugestehen wollte als seinen anderen Fahrerinnen. Dieser Kampf raubte Energie, verhinderte den Fokus aufs Wesentliche.

Nun ist es ziemlich still geworden um Gut-Behrami, sie akzeptiert, dass ihr Vater Pauli Gut nicht mehr vom Verband angestellt ist. Dabei ist er trotzdem den ganzen Winter. Die Ruhe scheint ihr gut zu bekommen: Seit dieser Saison ist sie wieder Seriensiegerin. Und dass sie selbst in einem Riesenslalom und einem Parallelrennen auf dem Podest stand, zeigt, wie stark sie technisch wieder ist. «Familie, Arbeit, Lockerheit, der technische Bereich, die Physis, das Mentale, alles passt zusammen», so sagt es Gut-Behrami. (Lesen sie hier, was ihr Umfeld zur Form ihres Lebens sagt: Bruder, Trainer, Legende: Darum ist sie wieder Lara.)

Nach dreimal WM-Silber und zweimal -Bronze steht sie um 15.08 Uhr zuoberst auf dem Podest im Zielraum, dreht sich zum Tischchen neben sich und hängt sich die goldene Medaille um. Es ist einer der grössten Momente ihrer Karriere. Doch ihre Emotionen verraten das nicht, stoisch steht sie da, die Augen zusammengekniffen wegen des blendenden Sonnenlichts, während die Nationalhymne für sie abgespielt wird. Wie sie feiern wird? «Morgen auf der Piste beim Abfahrtstraining», sagt sie. Es ist noch viel möglich für sie an dieser WM, ein grosses Fest liegt nicht drin.

Das gilt in etwas kleinerem Mass auch für Suter, die in der Abfahrt am Samstag zu den Favoritinnen gehört. Die Schwyzerin, die im letzten Winter die Beste war im Super-G und in der Abfahrt, tat sich in dieser Saison oft schwer. Auch vor der Fahrt in Cortina sei sie unsicher gewesen, sagt die 26-Jährige. «Ich habe so viele Bilder zugeschickt bekommen von der WM in Are. Und alle meinten: Mach es einfach so wie damals. Doch das musste ich erst einmal hinkriegen, meine letzten Resultate deuteten nicht darauf hin, dass ich vorne mitfahren könnte», sagt sie. Das tat sie aber, nur Gut-Behrami war noch 34 Hundertstel schneller als die Frau, die 2019 im hohen Norden verblüffte, als sie Silber in der Abfahrt und Bronze im Super-G gewann.

Hat rechtzeitig zu alter Stärke gefunden: Corinne Suter. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Damals hatte es Suter nie zuvor auf ein Podest geschafft. Nun spricht sie nach einem Winter mit neun Top-10-Plätzen, vier Podestfahrten und einem Sieg von einer schwierigen Zeit. In Cortina hat sie die Zweifel, die sie immer wieder einholen, rechtzeitig abgelegt. Suter sagt: «Ich bin sehr glücklich über Silber und mag Lara den Sieg von Herzen gönnen.» Es klingt nach purer Harmonie.

Kein Kommentar von Gisin

Diese durchbricht Michelle Gisin, als sie im Zielraum steht, nachdem sie Achte geworden ist und sich fürchterlich aufgeregt hat über einen Fehler, der Besseres verhinderte. Wie sie Gut-Behrami wahrnehme im Team, lautet die Frage. Gisin räuspert sich, es folgt ein tiefes, langgezogenes «Ja», dann sagt sie: «Ich enthalte mich eines Kommentars.»

Urs Lehmann, der Präsident des Schweizer Verbandes, hatte vor dieser WM gesagt: «Die Athletinnen müssen nicht beste Freundinnen sein, am Ende geht es um den Sieg, und gewinnen kann nur eine. Aber sie müssen sich respektieren. Diesen Weg haben sie gefunden.»

Es spricht für die Qualität des Schweizer Teams, dass es dieses Konkurrenzdenken gibt, dieses Knistern in der Luft liegt, die Fahrerinnen sich gegenseitig fordern, jede die Beste sein will. Das kann es nur dann geben, wenn mehrere fähig sind, Spitzenplätze zu holen. Am Donnerstag taten das Gut-Behrami und Suter – und sorgten für einen wunderbaren WM-Start für das Schweizer Team.