FC Basel in der Conference League – Eiskalter Cabral löscht das Feuer der heissen Schweden Der FC Basel rettet sichbei Hammarby IF ins Elfmeterschiessen, wo Arthur Cabral das tut, was er schon in der Verlängerung getan hat: Er trifft im entscheidenden Moment vom Punkt. Oliver Gut , Dominic Willimann

Inzwischen kommt man auf die Idee, dass es nichts gibt, was er besser kann: Arthur Cabral beim entscheidenden Penalty im Elfmeterschiessen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Vielleicht hat Arthur Cabral eine fünfte, bisher unbekannte Blutgruppe, die sich «Ice positive» nennt. Vielleicht ist er im hohen Norden aber auch einfach nur so unterkühlt, dass seine eingefrorenen Nerven gar nicht flattern können. Sicher ist: Es ist der eiskalte Brasilianer, der das Feuer ganz vieler heisser Schweden auf dem Rasen und den Rängen löscht. Und der so den FC Basel in die Gruppenphase der Conference League schiesst.

Schon im Playoff-Hinspiel gegen Hammarby IF (3:1) hat er im heimischen St.-Jakob-Park mit drei Toren für den späten Unterschied gesorgt. In Stockholm avanciert er gar noch später und noch spezieller zum Matchwinner. Denn er trifft ausschliesslich von dort, wo man bald seine grösste Stärke vermuten muss: Vom weissen Punkt im Strafraum aus, per Penalty. Erst in der Verlängerung, die den FCB in die Elfmeter-Entscheidung rettet. Und dann als fünfter und entscheidender Basler Schütze in der Kurzentscheidung.