Umgang mit hohen Temperaturen – Eiskalt duschen ist jetzt keine gute Idee Hitze belastet den Körper. Rasche Abkühlung ist jedoch nicht immer ratsam. Hier finden Sie Tipps, die Sie gesund durch den Sommer bringen.

Auch Obst und Gemüse decken den erhöhten Flüssigkeitsbedarf. Foto: Getty Images

Nach dem nasskalten Frühling wird der Sommer von vielen herbei­gesehnt. Ist er dann endlich da, fächern wir uns mit der Zeitung erschöpft Luft zu, während die Kleidung auf der Haut klebt. Nachts träumen wir, falls wir bei der Hitze überhaupt schlafen können, von einem Sprung in den Bergsee. Vor allem dann, wenn sich Hitzetag an Hitzetag reiht, so wie im letzten Sommer, dem zweitheissesten seit Messbeginn 1864.

Aufgrund des Klimawandels werden extreme Temperaturen und Hitzewellen häufiger. Auch dieser Sommer soll laut Wetterprognosen überdurchschnittlich warm werden, nicht nur in der Schweiz, sondern in weiten Teilen Europas. Das ist nicht nur für die Natur ein Problem. «Hitzetage und Hitzewellen können die Gesundheit stark belasten, insbesondere die von älteren und pflegebedürftigen Menschen, Personen mit chronischen Erkrankungen und Schwangeren», sagt Martina Ragettli vom Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut, die als Epidemiologin die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit erforscht.

Martina Ragettli, Epidemiologin am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut Basel. Foto: PD

Ab wann ein Tag als Hitzetag gilt, kann sich von Land zu Land unterscheiden. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteo Schweiz spricht von einem Hitzetag, wenn das Thermometer auf 30 Grad Celsius oder höher klettert, und von einer Hitzewelle, wenn die Tagesmitteltemperatur mindestens drei Tage lang 25 Grad Celsius oder höher ist.

Zu schaffen macht den Menschen nicht nur die Hitze tagsüber, sondern auch die erhöhten Temperaturen in der Nacht. «In Tropennächten kann sich der Körper aufgrund der fehlenden Abkühlung nicht ausreichend erholen und verträgt in der Folge die Hitzebelastung am Tag schlechter», erklärt Martina Ragettli. Je früher im Sommer eine Hitzewelle auftritt, desto grösser seien zudem in der Regel die Auswirkungen auf die Gesundheit. Die Wissenschaftlerin aus Basel erklärt sich dies damit, dass viele Leute am Anfang des Sommers von der Hitze überrascht werden und ihr Verhalten noch nicht an die heissen Temperaturen angepasst haben. Der Körper selbst könne sich zwar langfristig an höhere Durchschnittstemperaturen anpassen, «nicht aber an extreme Temperaturen, wie sie an Hitzetagen oder in Hitzewellen vorkommen».

Richtig reagieren bei Hitze-Krankheiten Infos einblenden Sonnenstich

Wer sich längere Zeit ohne Hut der prallen Sonne aussetzt, riskiert einen Sonnenstich. Dabei wird die Hirnhaut gereizt und eine Entzündung ausgelöst. Betroffene haben einen roten, heissen Kopf, ­Nacken- und Kopfschmerzen, manchmal treten Übelkeit und Erbrechen ein. Als Erstes sollte man sich in den Schatten begeben. Dann den Nacken und den Kopf mit feuchten Tüchern kühlen.



Hitze-Erschöpfung

Eine Hitzeerschöpfung entsteht, wenn man bei Hitze stark schwitzt und zu wenig trinkt. Durch die Austrocknung wird der Körper stark belastet, und der Kreislauf kann zusammenbrechen (Kollaps). Symptome sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und ein beschleunigter Puls. Ohne Gegenmassnahmen kann sich daraus ein Hitzschlag entwickeln. Betroffene sollten an einem kühlen Ort die Beine hochlagern und Wasser mit etwas Salz oder Bouillon trinken.



Hitzschlag

Bei einem Hitzschlag entsteht ein Wärmestau, der die Körpertemperatur stark ansteigen lässt. Er ist lebensbedrohlich und ein Fall für den Notarzt. Symptome sind hohes Fieber, Schwindel, heisse und trockene Haut und schneller Puls. Auch hier sollte man die Person sofort in den Schatten bringen, ihre Beine hochlagern und den Körper kühlen. Bei Bewusstseinstrübung die Person wegen möglichen Erbrechens in eine stabile Seitenlage bringen, bis die Rettungs­kräfte eintreffen.

Die gesundheitlichen Probleme, die durch Hitze entstehen, sind vielfältig. Sie reichen von Erschöpfung, Konzen­trationsschwierigkeiten und Schwindel über Schlafstörungen, Wassereinlagerungen und Muskelkrämpfe bis hin zu einem Kreislaufkollaps oder einem Hitzschlag. «Auch die Gefahr von Thrombosen und Herzinfarkten erhöht sich bei hohen ­Temperaturen», sagt der Altersmediziner Dieter Breil von der Universitären Altersmedizin Felix Platter in Basel. «Zudem verschlimmert Hitze häufig bestehende Erkrankungen.» Insbesondere Menschen mit Diabetes, Demenz, Nieren-, Atemwegs- und Herz-Kreislauf Erkrankungen seien an heissen Sommertagen gefährdet.

Schwitzen kühlt den Körper

Doch weshalb verträgt unser Körper Hitze so schlecht? «Das Gehirn und die Organe benötigen eine konstante Körpertemperatur von rund 37 Grad Celsius, um richtig zu funktionieren», erklärt Dieter Breil. «Diese Temperatur trotz Hitze nicht zu übersteigen, bedeutet für den Körper Schwerstarbeit.» Um Wärme abzugeben und den Körper abzukühlen, erweitern sich die Blutgefässe in der Haut, und deren Durchblutung steigt. Dadurch kann der Blutdruck vorübergehend sinken. «Erschöpfung, Schwindel oder gar ein Kreislaufkollaps sind mögliche Folgen.»

Dieter Breil, Altersmediziner der Universitären Altersmedizin Felix Platter, Basel. Foto: PD

Damit unser Körper nicht überhitzt, hat er noch eine weitere Strategie: das Schwitzen. «Indem Wasser auf der Haut verdunstet, wird die Körpertemperatur gesenkt», sagt Dieter Breil. «Dadurch verliert der Körper an Flüssigkeit, sodass er austrocknen kann, wenn nicht genügend getrunken wird.» Zudem gehen wichtige Salze verloren, was Muskelkrämpfe und Müdigkeit zur Folge haben kann. Gelingt es dem Körper trotz diesen Strategien nicht, sich ausreichend abzukühlen, kann es zu einer Hitzeerschöpfung, zu einem Kreislaufkollaps oder gar zu einem lebensbedrohlichen Hitzschlag kommen.

Dass ältere Menschen mit der Hitze häufig schlechter zurechtkommen als jüngere, liegt laut dem Altersmediziner Breil daran, dass die körpereigene «Klimaanlage» im Alter nicht mehr so gut funktioniert. «Die Fähigkeit, zu schwitzen, nimmt ab, und auch das Durstgefühl ist im Alter schwächer, sodass häufig zu wenig getrunken wird.» Oft verstärke sich zudem der Flüssigkeitsmangel durch wassertreibende Medikamente. Auch chronisch Kranke, Schwangere und Kleinkinder seien bei Hitze besonders gefährdet.

Ein feuchtes Tuch auf Kopf und ­Nacken hilft an Hunds­tagen Menschen und Haus­tieren. Foto: Alamy

Dieter Breil, der auch als Notarzt tätig ist, stellt fest, dass viele Menschen die ­Gefahren der Hitze unterschätzen. «Während Hitzewellen haben die Notfallstationen alle Hände voll tun.»

Wichtige Aufklärung

Im Jahrhundertsommer 2003 starben schweizweit rund 1000 Menschen infolge der Hitze, in Europa waren es laut Schätzungen rund 70’000 Personen. Dies habe die Schweiz wachgerüttelt, sagt Martina Ragettli. Seither wurde einiges unternommen, um die Bevölkerung vor Hitze zu schützen. Ein Beispiel ist die Hitzewellen Massnahmen-Toolbox, die Martina Ragettli im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit erstellt hat. Die Tipps sollen die Kantone dabei unterstützen, Hitzeaktionspläne zu entwerfen. Sie reichen von Informationskampagnen, Hitzefrühwarnsystemen und Hitze-Hotlines über die ­Betreuung gefährdeter Personen durch Freiwillige bis hin zu städtebaulichen Massnahmen und Klimaschutz.

Verschiedene Kantone haben in den vergangenen Jahren einzelne Massnahmen oder ganze Aktionspläne umgesetzt. Das Tessin und die Westschweizer Kantone seien in dieser Hinsicht schon weiter als die Deutschschweiz, sagt Martina Ragettli. Bei ihnen war die hitzebedingte Übersterblichkeit während der heissen Zeit 2018 und 2019 geringer als in der Deutschschweiz – ein Hinweis darauf, dass die Hitzeaktionspläne Wirkung zeigten. Auch für den Altersmediziner Dieter Breil ist klar, dass sich die Präventionsarbeit lohnt. «Passen die Menschen dank genügend Aufklärung und Hilfe ihr Verhalten an die Hitze an, lässt sich viel Leid verhindern.»

Zehn Verhaltenstipps während Hitzetagen

Hitzewarnungen beachten

Damit sich die Bevölkerung auf Hitzeperioden einstellen kann, gibt Meteo Schweiz ­Hitzewarnungen heraus. Es gibt vier Gefahrenstufen, rot ist die höchste. Sie wird ausgerufen, wenn die Tagesmitteltemperatur an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen 27 Grad Celsius oder höher ist. In der Gratis-Handy-App von Meteo Schweiz können Hitze- und andere Naturgefahren-Warnungen abonniert werden, die dann als Push Meldungen erscheinen.

Siesta halten

An heissen Tagen wird empfohlen, sich zwischen 11 und 15 Uhr möglichst drinnen oder im Schatten aufzuhalten. ­Altersmediziner Dieter Breil schlägt vor, sich die Menschen aus südlicheren Ländern als Vorbild zu nehmen. «Halten Sie Siesta, wenn es Ihnen möglich ist, und erledigen Sie Besorgungen morgens oder abends.» Ausflüge sollten besser in die Natur führen anstatt in die Innenstadt, wo die Sonne den Asphalt aufheizt.

Anstrengungen vermeiden

Bei hohen Temperaturen sollten insbesondere ältere Menschen sich nicht zusätzlich anstrengen. «Das bedeutet keineswegs, dass Sie zu Hause die ganze Zeit auf dem Sofa liegen sollen», sagt Dieter Breil. «Bewegung ist gerade im Alter wichtig, um Muskelschwund vorzubeugen.» Spaziergänge oder sportliche Aktivitäten sollten aber auf den frühen Morgen oder späteren Abend verlegt werden. Dann sind auch die Ozonwerte tiefer als tagsüber. Ozon reizt die Atemwege und kann zu Husten und Atemnot führen. Besonders empfindlich auf Ozon reagieren Menschen mit chronischer Bronchitis und Atemwegserkrankungen.

Leichte Kleidung

Leichte, luftdurchlässige Kleidung und eine Kopfbedeckung machen das Leben im Sommer ­erträglicher. Foto: Mia Takahara / Plainpicture

Gerade ältere Menschen ziehen sich bei heissem Wetter manchmal zu warm an. «An heissen Tagen sollte die Kleidung jedoch luftig und locker sein», sagt Dieter Breil. Ideal sind luftdurchlässige, leichte Stoffe wie Leinen, Seide oder Viskose. Zudem sind helle Farben zu bevorzugen, sie ­reflektieren im Gegensatz zu dunklen Farben das Licht, sodass sich die Kleidung weniger aufheizt. Um die Haut vor UV-Strahlen zu schützen, ist es zudem ratsam, lange Kleidung zu tragen und verbleibende, unbedeckte Hautstellen mit einem hohen Sonnenschutz einzucremen. Eine Kopfbedeckung hilft, einen Sonnenstich zu vermeiden.

Sich abkühlen

Kalte Duschen wirken auf den überhitzten ­Körper eher ­belastend als erfrischend. ­Besser: Lauwarm duschen. Foto: Getty / Image Source

Sich eine kalte Dusche zu gönnen, ist laut dem Altersmediziner keine gute Idee. Der Kältereiz veranlasse Blutgefässe und Schweissporen dazu, sich zusammenzuziehen. «Es kommt zu einer überschiessenden Gegenreaktion, der Körper will sich aufwärmen, muss die Poren wieder öffnen. Das ist ein energieraubender Prozess, der mehr belastet als erfrischt.» Er rät deshalb, nur lauwarm zu duschen. Auch ein Fussbad oder nasse Tücher im Genick und an den Handgelenken sorgen für Erfrischung. Wer eine Klimaanlage besitzt, sollte beachten, diese nicht zu kühl einzustellen. «Extreme Temperaturwechsel sind eine Belastung für den Körper.» Günstiger und klimaschonender ist ein Ventilator, der für eine frische Brise sorgt.

Trinken, trinken, trinken

Wichtig: Genügend trinken, damit der Körper nicht austrocknet. Idealerweise Mineralwasser, ungesüssten Tee oder stark ­verdünnte ­Fruchtsäfte. Foto: Studio Firma / Stocksy United

An Hitzetagen ist das Durstgefühl kein guter Ratgeber. «Sie sollten auch dann trinken, wenn Sie keinen Durst haben», empfiehlt Dieter Breil. Eine pauschale Mengenangabe sei schwierig zu machen. Sie hänge auch davon ab, ob man Begleiterkrankungen habe. «Leidet jemand an Herz- oder ­Nierenproblemen, kann ein Zuviel an Wasser auch gefährlich werden», sagt er. «Die meisten Menschen tolerieren jedoch 2 bis 3 Liter an heissen Tagen problemlos.» Am sinnvollsten seien Mineralwasser, ungesüsster Tee oder mit viel Wasser verdünnte Fruchtsäfte. «Eine lauwarme Bouillon ist ebenfalls ein ausgezeichnetes Getränk, da durch das vermehrte Schwitzen auch Salze verloren gehen.» An heissen Tagen sollte das Bier zudem besser alkoholfrei sein. Denn Alkohol verstärkt den gefässerweiternden Effekt der Hitze, der Blutdruck sackt noch mehr ab. «Getränke und Suppen konsumiert man idealerweise zimmerwarm», sagt Dieter Breil. Denn der Körper muss kalte Getränke erwärmen und heisse kühlen. Beides bringt den Körper ins Schwitzen.

Ernährung anpassen, auf Hygiene achten

Auch Obst und Gemüse sind eine gute Möglichkeit, den erhöhten Flüssigkeitsbedarf zu decken. «Bei Hitze darf das Essen ausnahmsweise ordentlich gesalzen werden, um die durchs Schwitzen verlorenen Salze zu kompensieren», sagt Dieter Breil. Generell ­empfiehlt er, in der Hitze ­eher leichte Speisen statt Kalorienbomben zu essen, welche die Verdauung nicht belasten. Da sich an heissen Tagen Keime im Essen explosionsartig vermehren, ist zudem eine gute Küchenhygiene wichtig, um Lebensmittel­vergiftungen zu vermeiden.

Richtig lüften

Um die Hitze möglichst fernzuhalten, ist es ratsam, vor allem dann zu lüften, wenn die Temperatur draussen niedriger ist als drinnen. Das ist abends und am frühen Morgen der Fall. «Wenn möglich, lässt man während Hitze­perioden die Fenster nachts ganz offen», sagt Dieter Breil. Tagsüber sollten die Storen heruntergelassen oder Fensterläden ­geschlossen bleiben.



Medikamente kontrollieren lassen

Manche Medikamente können Probleme bei Hitze verstärken. «Menschen mit Vorerkrankungen sollten mit ihrem Hausarzt besprechen, ob sie während Hitzeperioden ihre Medikamente anpassen müssen», sagt der Notarzt Dieter Breil. «Gelegentlich werden Blutdrucksenker und harntreibende Mittel während heisser Wetterphasen vorübergehend reduziert.» Korrekturen sollten aber nie ohne ärztlichen Rat vorgenommen werden.

Sich um ältere Menschen kümmern

Manche Krankheiten können die Fähigkeit einschränken, zu trinken oder sich abzukühlen. «Besonders gefährdet, an den Folgen von Hitze zu ­sterben, sind demenzkranke Menschen oder Senioren, die nicht mehr mobil sind», erklärt Dieter Breil. «Ihnen ist es nicht möglich, ein überhitztes Zimmer zu verlassen, um einen kühleren Ort aufzusuchen.» Dieter Breil rät, regelmässig nach allein lebenden Betagten in der Nach­barschaft zu schauen. Auch auf kranke Menschen und kleine Kinder sollte man in Hitzewellen besonders ­achten. «Treten Symptome wie Schwindel, Schwäche und Kopfschmerzen auf, sollten die Alarmglocken läuten», sagt Dieter Breil. «Gesellen sich Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Kurz­atmigkeit oder Fieber dazu, muss ein Arzt oder eine Ärztin beigezogen werden.»

