Missglückter Saisonstart – Der EHC Basel kassiert eine Klatsche zum Auftakt Diesen Abend hat sich der EHC Basel definitiv anders vorgestellt. Gegen den HC La Chaux-de-Fonds gibt es für die Basler eine herbe 1:7-Niederlage zum Auftakt in die neue Saison. Jonas Stirnimann

Vincenzo Küng (rechts) und der EHC Basel verlieren in La Chaux-de-Fonds mit 1:7. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Knapp 28 Minuten waren gespielt, als aus Basler Sicht die Hoffnung aufkeimte, die Saison doch noch mit einem positiven Resultat zu starten. Dario Kummer erzielte auf Vorlage von Patrick Zubler den Anschlusstreffer zum 1:3. Die Basler Hoffnung währte allerdings nur drei Minuten, ehe Steven Owre den alten Resultatabstand wiederherstellte und damit die Basler Auftaktniederlage besiegelte.

Die Basler starteten denkbar schlecht in die Partie. Bereits nach vierzehn Minuten lag das Team von Eric Himelfarb mit zwei Längen in Rückstand, nachdem sowohl Darren Boss als auch Steven Owre jeweils in Überzahl für die Heimmannschaft zum Torerfolg gekommen waren. Mit diesem 0:2-Rückstand ging es dann auch in die erste Pause.

HC La Chaux-de-Fonds – EHC Basel 7:1 (2:0, 4:1, 1:0) Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds. Tore: 8. Boss (Sandis, Schweri) 1:0. 14. Owre (Kohler, In-Albon) 2:0. 26. Huguenin 3:0. 28. Kummer (Zubler, Küng) 3:1. 31. Owre (Kohler, Dubois) 4:1. 31. Owre 5:1. 38. Kohler (Dubois, Owre) 6:1. 55. Olden (Huguenin, Andersons) 7:1. EHC Basel: Haller (ET: Henauer); Zubler, Füllemann, Bircher, Törmänen; Bachofner, Nater, Aeschbach; Liniger, Stukel, Sturny, Barbei; Kummer, Supinski, Brügger, Rexha; Küng, Schaub, Huber, Tschudi.

Im zweiten Drittel dauerte es gerade mal fünf Minuten, ehe die Basler den nächsten Gegentreffer in Unterzahl hinnehmen mussten, Anthony Huguenin traf zum 3:0 für den Titelverteidiger. Nach dem kurzzeitigen Basler Anschlusstreffer kippte die Partie endgültig zu Gunsten der Neuenburger und am Ende des 2. Drittels lag der EHC bereits mit 1:6 im Rückstand. Im letzten Drittel gelang Sondre Olden gar noch das 7:1, welches gleichbedeutend mit dem Endstand war.

Für positive Nachrichten konnte der EHC Basel nur abseits des Eisfeldes sorgen. Wenige Stunden vor Anpfiff gab der Verein bekannt, dass er sein Kader mit drei Neuzugängen verstärken konnte. So gehören ab sofort der Verteidiger Aaro Törmänen, sowie die beiden Offensivakteure Gianluca Barbei und Andreas Tschudi dem Basler Kader an.

Die Chance es auch sportlich besser zu machen, erhalten die Basler bereits morgen Abend, wenn sie um 17:30 Uhr zuhause auf den HC Thurgau treffen.

