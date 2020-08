Schulstart im Baselbiet – Einzeltische, Trennwände und Schutzmasken Das Baselbiet startet in allen Schulen mit vollem Präsenzunterricht. Doch in Mittel- und Berufsfachschulen braucht es Anpassungen. Dina Sambar

An Baselbieter Primarschulen müssen die Distanzregeln nicht eingehalten werden, an Mittel- und Berufsfachschulen jedoch schon. (Symbolbild) Foto: Keystone

«Neue Normalität», so heisst das Szenario, mit dem die Baselbieter Bildungsdirektion und die Schulen am Montag in das neue Schuljahr starten. Konkret bedeutet das: Am kommenden Montag nehmen die Baselbieter Schulen aller Stufen den Unterricht vor Ort und in Vollklassen auf – auch alle Mittel- und Berufsfachschulen.

Für die Mittel- und Berufsfachschulen gilt jedoch der allgemein einzuhaltende Mindesabstand von 1,5 Metern, weshalb weitere Schutzmassnahmen erforderlich sind: «Auch mit der Reduktion von 2 auf 1,5 Meter kann die Abstandsregelung auf den Schularealen und in den Räumlichkeiten nicht überall konsequent eingehalten werden», schreibt die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) in einer Medienmitteilung.

Mundschutz wie im ÖV

Für Gymnasiasten, Fachmittel- und Berufsfachschüler bedeutet dies, dass sie entweder an Einzeltischen sitzen, oder dass Trennwände installiert werden. «Wo auch diese Massnahmen nicht umsetzbar sind, müssen analog zum öffentlichen Verkehr Schutzmasken getragen werden», schreibt die BKSD. Bis zu den Herbstferien erhalten alle Schülerinnen, Schüler, Lernenden und Lehrpersonen gratis Schutzmasken für den Unterricht. Die Auslieferung der neu benötigte Materialien sei am Laufen.

Kindergärtnern-, Primar- und Sekundarschülernn bleiben solche Massnahmen erspart, da an den obligatorischen Schulen der Mindestabstand nicht eingehalten werden muss. Der Unterricht wird dort gleich weitergeführt wie vor den Sommerferien.

Nicht in Stein gemeisselt

Die Auswahl des Szenarios «Neue Normalität» beruht auf der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen im Baselbiet und den Vorgaben des Bundes. In der Schublade der BKSD liegen auch die Szenarien «Pandemie» mit flächendeckendem Fernunterricht und «Verschärfung» mit einer Mischform aus Präsenz- und Fernunterricht. «Bei Bedarf kann so rasch und granular – das heisst auch klassen- oder schulbezogen – auf einen veränderten Pandemieverlauf reagiert werden», schreibt die BKSD. Je nach Lageentwicklung könnten auch Massnahmen abgeschafft oder neue Massnahmen ergriffen werden.