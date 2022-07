Jazz in Basel – Einzeln brillant, zusammen weniger Dave Holland, Zakir Hussain und Chris Potter spielten im Stadtcasino. Die Musik des sogenannten Cross Currents Trio überzeugte aber eher durch superbe Einzelleistungen als durch geschlossenes Zusammenspiel. Nick Joyce

Dave Holland auf einer älteren Aufnahme am Stockholm Jazz Festival. Foto: AFP Photo / Maja Suslin

Die drei Musiker, die an diesem Abend auftreten, haben einiges hinter sich. Das verrät Veranstalter Urs Blindenbacher in seiner Einführung zum letzten Konzert der Offbeat-Saison 2021/22. Vor zwei Wochen hatte ein deutsches Transportunternehmen die Zusammenarbeit mit dem Cross Currents Trio aufgekündigt, darum waren Dave Holland, Zakir Hussain und Chris Potter per TGV und Car nach Basel gelangt. Komfort sieht anders aus.