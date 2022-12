Neben Binninger Friedhof – Einwohnerrat bewilligt umstrittenen Werkhof Stolze 11,9 Millionen Franken hat der Einwohnerrat für den neuen Werkhof von Binningen genehmigt. Die FDP sprach von «Luxus», die Mitte-Partei warnte vor «Ablehnungspolitik». Das letzte Wort hat das Volk. Rolf Zenklusen

Direkt neben dem Friedhof in Binningen soll der neue Werkhof entstehen. (Archivbild) Foto: Kostas Maros

Von einem gemeinsamen Werkhof mit Bottmingen wollte das Binninger Stimmvolk nichts wissen. Im März 2011 wurde ein Planungskredit an der Urne abgelehnt. Nach hitzigen Diskussionen und vielen Projektvorschlägen zeichnet sich nun eine Lösung ab. Am Montagabend hat der Einwohnerrat 11,9 Millionen Franken für den Neubau eines Werkhofs an der Margarethenstrasse genehmigt. Der Entscheid fiel mit 21 zu 16 Stimmen. SP, Grüne/EVP und Mitte/GLP stimmten geschlossen für den Kredit; FDP und SVP lehnten das Projekt ab.

Noch im Mai 2022 hatte im Gemeindeparlament eine Mehrheit vom Gemeinderat verlangt, das ursprüngliche 13,7-Millionen-Projekt abzuspecken und die Kosten auf höchstens 12,1 Millionen zu reduzieren. Für die FDP seien selbst 11,9 Millionen noch zu viel, kritisierte Christoph Daniel Maier und sprach von Luxus. «Das Raumprogramm ist überdimensioniert», sagte der FDP-Einwohnerrat. Für Schreinerei und Schlosserei seien Flächen vorgesehen, von denen das Binninger Gewerbe nur träumen könne.

«Standort ungeeignet»

Übertrieben findet Maier die Kantine, Übernachtungsplätze und einen geschlossenen Veloraum. Zum wiederholten Male stellte Maier den Standort neben dem Friedhof infrage. Das wichtigste Argument sei aber, dass mit dem Projekt die Schuldenbremse verletzt werde. Maier verlangte, das Projekt zu sistieren, bis aus Sicht der FDP weitaus wichtigere Bauvorhaben, wie die Erweiterung des Meiriackerschulhauses und die Sanierung der Schwimmhalle, abgeschlossen sind. Auch für Jürg Blaser (SVP) ist das abgespeckte Projekt immer noch «überteuert»; zudem sei «der Standort ungeeignet». Die SVP plädierte für einen Neubau am heutigen Standort an der Parkstrasse.

Der Werkhof genüge den heutigen Bedürfnissen nicht mehr, unterstrich Peter Bertschi (Grüne/EVP). Das Projekt für den Neubau sei gestalterisch gelungen. «In Birsfelden funktioniert ein Werkhof neben dem Friedhof auch», meinte Bertschi zur Standortfrage. SP-Vertreterin Brigitte Strondl freut sich, dass «mit einem reduzierten Raumprogramm das damals beschlossene Kostendach eingehalten, ja sogar unterschritten werden kann». Für ein Ja wehrte sich Rahel Amacker (Mitte/GLP). «Wir sagen Ja zu einem modernen und effizienten Neubau und Ja zu sicheren und zeitgemässen Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden.» Einfach nur aus Kostengründen alles abzulehnen, sei wenig zielführend, meinte Amacker. «Würden wir der Ablehnungspolitik von FDP und SVP folgen, wäre Binningen keine attraktive Gemeinde mehr.»

Die für Verkehr, Tiefbau und Umwelt zuständige Gemeinderätin Caroline Rietschi (SP) meinte, wer in der Kälte arbeite, habe Anrecht auf eine Pause in einer warmen Kantine. «Das als Luxus zu bezeichnen, finde ich sehr hart.» Es brauche einen neuen Werkhof: Wenn man mehrere Dinge herausräumen müsse, um ein einziges Werkzeug zu holen, sei eine vernünftige Arbeit nicht mehr möglich, sagte Rietschi. Das letzte Wort über den Werkhof hat – wie schon im März 2021 – wieder das Stimmvolk. Das Projekt kommt voraussichtlich in der ersten Hälfte 2023 an die Urne.

