Antrag in Niederdorf – Einwohner will fünf statt sieben Gemeinderatsmitglieder Fachbereiche werden ausgelagert, die Digitalisierung erleichtert die Arbeit: Darum wäre der Gemeinderat mit zwei Personen weniger immer noch gut genug aufgestellt, findet ein Niederdörfer. Lea Buser

An der nächsten Gemeindeversammlung in Niederdorf steht die Reduktion von sieben auf fünf Gemeinderatsmitglieder zur Debatte. Foto: Dirk Wetzel

Was in Basel-Stadt heiss diskutiert wurde, scheint in einem Baselbieter Dorf für keinen grossen Wirbel zu sorgen: Der Niederdörfer Peter Schweizer beantragte in einem Schreiben an die nächste Gemeindeversammlung die Reduktion von sieben auf fünf Gemeinderatsmitglieder.

Anstatt den Vorschlag entschieden abzulehnen, wird der Gemeinderat ihn bearbeiten. Dies, weil die Diskussion in Niederdorf nicht neu sei, so Gemeindepräsident Martin Zürcher. So habe beispielsweise der Einwohner Beat Hartmann das Thema bereits aufgebracht, allerdings nie einen konkreten Antrag gestellt. Mit Peter Schweizers Schreiben sei das Anliegen nun erstmals schriftlich vorgelegt worden.

Gemeinderatsmitglieder würden entlastet

Gemäss Schweizers Begründung würden die Gemeinderatsmitglieder zunehmend von ihren operativen Tätigkeiten entlastet. Das liege an der vereinfachenden Digitalisierung, der Professionalisierung der Gemeindeverwaltung, der vermehrten Zusammenarbeit unter den Gemeinden sowie an der Auslagerung von Fachbereichen, beispielsweise der Bauverwaltung. Zudem würden grössere Gemeinden beweisen, dass fünf Mitglieder im Gemeinderat ausreichten.

Wenn die Bevölkerung an der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. November dem Antrag zustimmt, ist der Gemeinderat dazu verpflichtet, innerhalb eines halben Jahres – also bis zur Einwohnergemeindeversammlung im Sommer – eine Vorlage vorzubringen. Wie sich das Resultat gestalten werde, sei momentan noch unklar, so Zürcher.

Fehler gefunden?Jetzt melden.