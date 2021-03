Krach um Steuererhöhung in Seltisberg – Einwohner weisen Budget zurück Die Gemeindeversammlung von Seltisberg bremst den Gemeinderat aus: Sie verweigert eine Steuererhöhung um sieben Prozentpunkte. Tobias Gfeller

Was nun? Der Gemeinderat von Seltisberg hält Rat, nachdem er mit seinen Budgetanträgen in der Gemeindeversammlung abgeblitzt ist. Foto: Tobias Gfeller

Am Ende waren sich die 170 anwesenden Seltisbergerinnen und Seltisberger in der Sporthalle der Kaserne in Liestal fast gänzlich einig: Das vom Gemeinderat vorgelegte Budget mit einem Aufwandüberschuss von 10’000 Franken soll zurückgewiesen und der Steuerfuss von heute 52 auf 55 Prozent erhöht werden. Der Vorschlag des ehemaligen Baselbieter Finanzdirektors Paul Nyffeler (FDP) aus dem Plenum erhielt eine überwältigende Mehrheit.

Damit steht Seltisberg Anfang März noch immer ohne Budget für das laufende Jahr da. Gemäss Kantonsvorgabe hat der Gemeinderat nun bis Ende April Zeit, ein überarbeitetes Budget zur Abstimmung zu bringen. Bis dahin bleibt der finanzielle Handlungsspielraum der Gemeinde eingeschränkt.