Podcast zum Schweizer Eishockey – Einwandererkind, Aussenseiter, Torhüter In Tschechien war er der Schweizer, in der Schweiz der Tscheche. Über diese Zerrissenheit, den unschönen Abgang beim HCD und seinen schweren Unfall spricht Robert Mayer in der 37. Ausgabe des «Eisbrechers». Marco Oppliger

Robert Mayer gewährt im 37. «Eisbrecher» tiefe Einblicke in sein Leben. Foto: Beat Mathys

Wer ist Robert Mayer? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten.

Natürlich, Robert Mayer ist Eishockey-Goalie – aber gerade bei seinem Beruf fängt es schon an, kompliziert zu werden. An sich wäre der 32-Jährige noch bis 2024 beim HC Davos unter Vertrag gestanden, doch nach nur einer Saison kam es im letzten Frühjahr zum Bruch. Es folgten Monate der Ungewissheit, ehe er auf Leihbasis nach Langnau ging. Die nächsten zwei Jahre wird Mayer nun für Genf spielen und in jener Stadt leben, die für ihn wie ein zweites Zuhause ist.

Denn wo er sich zu Hause fühlt, das kann Mayer lange Zeit nicht sagen. Er kommt als 4-Jähriger mit seiner Mutter und dem älteren Bruder aus Tschechien in die Schweiz, geht später nochmals für zwei Jahre zurück, um sich dann definitiv in Chur niederzulassen. Mayer fühlt sich hin- und hergerissen. In Tschechien ist er der Schweizer, in der Schweiz der Tscheche. Er wird gehänselt, hat Mühe in der Schule – und findet im Eishockey eine Flucht aus dem Alltag.

Doch die Kindheit prägt Mayer. Er habe sich immer verstellt, sagt er. Mayer ist überzeugt, dass dies aus seiner Kindheit rührt, weil er ja immer irgendwo habe reinpassen müssen. Doch dann fährt er im Sommer 2017 mit einem Quad mit 80 Stundenkilometern gegen einen Baum, verblutet beinahe innerlich – und entscheidet nach diesem Unfall, sein Leben radikal zu ändern.

