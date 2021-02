15 Jahre lang haben Bundesrat, Parlament und Verwaltung am Gesetz über die elektronischen Identifizierungssysteme gearbeitet. Das Resultat ist eine gut austarierte Lösung. Foto: Christian Beutler(Keystone)

Das Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz), über das wir am 7. März abstimmen, ermöglicht eine einfache und sichere Identifikation im Internet. Parlament, Bundesrat und Verwaltung haben nach über 15 Jahren politischer Debatte ein gut austariertes Grundlagengesetz erarbeitet, zu dem man mit Überzeugung Ja sagen kann. Die von den Gegnern laufend wiederholten Einwände betreffend Datenschutz geben die Gesetzgebung nicht korrekt wieder. Sie sind rein ideologischer und zum Teil polemischer Natur, wenn im Weiteren geltend gemacht wird, der Staat spiele bei der E-ID nicht die ihm zustehende Rolle.

Als wir dieses Gesetz vor zwei Jahren im Parlament diskutierten, standen der Datenschutz und die Rolle des Staats zu Recht im Zentrum der Debatte. Eine Aufgabenteilung zwischen Staat und privaten Unternehmen ist nichts Neues. Auch der Pass (mit biometrischem Abdruck) und die Identitätskarten werden durch akkreditierte Unternehmen und nicht durch den Bund hergestellt. Der Bund bleibt indessen für die amtliche Bestätigung einer Identität zuständig. Die technische Infrastruktur hingegen wird von privaten Unternehmen entwickelt und betrieben.

Starke staatliche Kontrolle

Private Identitätsdienstleister müssen nicht nur höchste Anforderungen an die Sicherheit und Zuverlässigkeit der E-ID-Systeme sowie die Einhaltung des Datenschutzes garantieren. Sie stehen auch unter starker staatlicher Kontrolle. Auf meinen Antrag hin wurde die unabhängige Aufsichtsbehörde (Eidcom) installiert. Und nach den Beratungen im Parlament kann ich feststellen, dass das Gesetz weitergeht, als das frisch revidierte Datenschutzgesetz es vorsieht. Die für eine E-ID notwendigen Personendaten bleiben beim Staat und sind stark geschützt. Der eidgenössische Datenschutzbeauftrage hat die Gesetzesberatungen begleitet, seine Forderungen durchgesetzt und steht deshalb hinter diesem Gesetz.

Halten wir also fest: Die Hoheit über die Identitätsdaten bleibt ausschliesslich beim Bund. Nur er kann die Richtigkeit der Identifikationsmerkmale einer Person garantieren. Er gibt keine hoheitlichen Kompetenzen aus der Hand und gewährt Dritten keinen Zugang zu den staatlichen Registern. Das E-ID-Gesetz ist als Grundlagengesetz technologieneutral formuliert und bildet die Basis für verschiedene Anbieter und Lösungen. Einer dieser möglichen Identity Provider könnte die Swiss Sign Group sein. Ihr Interesse angemeldet hat auch bereits die Lösung E-ID+ des Kantons Schaffhausen, weitere potenzielle Anbieter werden folgen. Wir haben also beim vorliegenden E-ID-Gesetz eine aus meiner Sicht gute Kooperation zwischen Staat und Privaten.

Und zu guter Letzt: Warum das Ganze überhaupt? Das Parlament hat dieses Gesetz erarbeitet, weil wir endlich auch im Internet eine klare Identifikationsmöglichkeit brauchen. Mit dem E-ID-Gesetz will der Staat Wildwuchs verhindern und klare Regeln für den Datenschutz und die Datenhaltung aufstellen. Weiter will er sicherstellen, dass niemand unter einer falschen Identität eine elektronische ID bekommt und dass Onlineaktivitäten mehr Rechtssicherheit und Verbindlichkeit erhalten. Und ganz wichtig: Niemand wird gezwungen, sich eine E-ID zu beschaffen. Aber wer es will, soll jetzt – und nicht erst in ein paar Jahren – die Möglichkeit haben, sie zu beantragen. Aus diesen Gründen sage ich am 7. März ja zum E-ID-Gesetz.