Geheimtipp an der Schifflände – Einst mit Naomi Campbell auf dem Laufsteg, jetzt in Basel Im neuen Secondhand- und Vintage-Shop von Franziska Holzer lassen sich Modeschätze aus vergangenen Dekaden aufstöbern. Darunter auch eine Lederjacke mit glamouröser Geschichte. Julia Gisi

Franziska Holzer war lange als Fotoagentin auf der ganzen Welt tätig. Nun hat sie sich in Basel ganz der Mode verschrieben. Foto: Kostas Maros

So «nahe» an die Supermodels Naomi Campbell, Claudia Schiffer und Linda Evangelista herangekommen wie die Jacke in Franziska Holzers neuem Laden – das sind wohl die wenigsten: Das hellgoldene Stück, das ein wenig an eine Matador-Jacke erinnert, war 1992 Teil der Frühlings/Sommer-Show von Gianfranco Ferré in Mailand – und damit zeitgleich mit den Model-Ikonen der 90er-Jahre auf dem Laufsteg. Gut, selbst getragen haben die drei inzwischen um die 50 Jahre alten Frauen die Jacke nicht. Das tat Yasmeen Ghauri, ein im Vergleich dazu heute eher selten erwähntes Supermodel. Doch wie oft hat man so ein Kleidungsstück schon direkt vor sich, zum Anfassen, und das in einem Basler Laden?