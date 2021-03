Quartierplan Bahnhofcorso – Einsprache gefährdet den neuen Bahnhof Liestal Trotz der Niederlage bei der Volksabstimmung kämpft der Verein Liestal orientiert weiter gegen das Überbauungsprojekt der SBB. Thomas Dähler

So soll sich das Bahnhofareal in Liestal dereinst präsentieren. Projektsimulation: SBB

Mit einem Ja-Anteil von 70 Prozent haben die Stimmberechtigten in Liestal im November 2017 den Quartierplan Bahnhofcorso gutgeheissen. Unterlegen war die «Gruppe starkes Liestal». Diese gab ihren Widerstand seither nie auf. Unter dem neuen Namen Liestal orientiert bekämpft sie die von den SBB geplante Bahnhofüberbauung.

Die gegen die Bahnhofüberbauung gerichteten Aktivitäten von Liestal orientiert hat jetzt sogar den Stadtrat von Liestal auf den Plan gerufen. In einem am Freitag verbreiteten, von Stadtpräsident Daniel Spinnler unterzeichneten Communiqué zeigt sich die Liestaler Exekutive besorgt, dass die oppositionelle Gruppe die von der Bevölkerung an der Urne beschlossene städtische Entwicklung blockieren könnte.