In Basel drohen Bussen von 150 Franken – Einschränkungen für privates Feuerwerk gelten schon jetzt Private dürfen nur an entsprechenden Feiertagen zwischen 18 und 1 Uhr legal Feuerwerk abfeuern. Die Polizei will eine Informationskampagne starten. Mirjam Kohler Simon Bordier

Feuerwerk, insbesondere auch das von Privaten, sorgt jährlich für Diskussionen. Protest kommt jeweils von Tierschützerinnen und Tierschützern, Menschen, die zur Rücksicht auf Traumatisierte aufrufen, und solchen, die sich über den Abfall oder die CO₂-Belastung ärgern.

Diese Gruppen haben dieses Jahr im Kanton Basel-Stadt zumindest teilweise Grund zur Freude. Zwar wird privates Feuerwerk nicht verboten, wie es eine nationale Initiative fordert, die aktuell gesammelt wird. Aber die Regierung schränkt die Zeiten, in denen es erlaubt ist, Feuerwerk zu zünden, ein.

Die Regelungen gelten für den 31. Juli, den 1. August und den 31. Dezember. Nur dann ist privates Feuerwerk ohne Bewilligung überhaupt erlaubt. An diesen Tagen soll das Leuchten und Knallen zwischen 18 und 1 Uhr legal möglich sein.

Wie Polizeisprecher Adrian Plachesi gegenüber der bz sagt, soll am Freitag eine Informationskampagne lanciert werden. Die Kurzfristigkeit sei beabsichtigt, so Plachesi: «Sonst haben es die Leute am 1. August schon wieder vergessen.»

Widerhandlungen gegen diese Polizeivorschriften können mit einer Ordnungsbusse in der Höhe von 150 Franken bestraft werden, wie die Kantonspolizei auf ihrer Internetseite schreibt. Zudem bestehe die Möglichkeit, Feuerwerkskörper sicherzustellen und einzuziehen.

