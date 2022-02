Nun vibriert der Boden – Einsatz der mysteriösen orangen Kästchen beginnt Vor zwei Wochen tauchten plötzlich überall orange Böxli auf. Jetzt versetzen Vibro-Trucks den Boden in Schwingung. Weshalb? Und sind dabei Risse in Gebäuden zu befürchten? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Dina Sambar

Der Vibro-Truck erzeugt Vibrationen. Die Geophone (unten rechts) zeichnen die Schallwellen auf, die von den Gesteinsschichten zurückgeworfen werden. Foto: Kostas Maros

Der Lastwagen macht in einem Wohnquartier in Riehen halt. In der Mitte des Fahrzeugs senkt sich eine Rüttelplatte auf die Strasse, der rund 20 Tonnen schwere Truck wird aufgebockt – und der Boden beginnt spürbar zu vibrieren, weniger heftig als erwartet, etwa wie ein leichtes Mini-Erdbeben. Zwei Männer messen, wie viel von der Vibration an den Hausfassaden ankommt. Sollte die Norm von sechs Millimetern pro Sekunde überschritten werden, müsste die Vibration sofort gestoppt werden. Der Spuk dauert wenige Sekunden, danach geht das Ganze 20 Meter weiter von vorne los. Nun schlägt die Stunde der 9000 orangen Geophone, die in der ganzen Region verteilt wurden.