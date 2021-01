Corona in den USA – Es wird einsam in New York Die Metropole gilt als Welthauptstadt und Sehnsuchtsort zugleich. Doch Pandemie und Politik haben ihr arg zugesetzt. Dennoch gibt es Hoffnung. Martin Suter aus New York

Solange er unterwegs ist, stirbt die Hoffnung nicht: Stadtoriginal Robert John Burck, besser bekannt als «Naked Cowboy» am 9. April 2020. Foto: Mark Lennihan (Keystone)

Zum Glück gibt es Konstanten in Amerikas grösster Stadt. Ob bei Sonnenschein oder im Schnee: Jeden Tag zieht sich Robert Burck bis auf die weissen Unterhosen aus, geht auf New Yorks Times Square in Stellung und hofft auf grosszügige Trinkgelder. Im Dezember 50-jährig geworden, denkt der berühmte «Naked Cowboy» nicht daran, seine Bestimmung als Fotosujet und Touristenmagnet aufzugeben. Einer Reporterin sagte er im Dezember: «You gotta do what you gotta do!»

Nur gibt es leider fast keine Touristen mehr. Wegen Covid darf praktisch niemand aus dem Ausland einreisen, und auch amerikanische Besucher machen sich rar. Wer in New York lebt, hätte nie gedacht, wie sehr die Stadt auf die lästigen Touristenhorden angewiesen ist. Verfehlt ist die Freude darüber, dass jetzt kaum mehr Doppeldeckerbusse die Strassen verstopfen und die Luft verpesten.